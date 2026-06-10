Tribunale di Palermo

Mafia: condannato a 13 anni Antonino Scardino, boss di Camporeale

10/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Il tribunale di Palermo ha condannato il boss di Camporeale Antonino Scardino a 13 anni per associazione mafiosa. Giuseppe e Pietro Bologna e Giuseppe Vinci, coimputati, hanno avuto 5 anni e 4 mesi. Il processo nasce da una indagine della Dda di Palermo, condotta dai carabinieri, sul clan di Camporeale. Dagli accertamenti , che portarono a 6 misure cautelari, emerse che lo storico capomafia della zona Antonino Sciortino, in carcere da anni, continuava a mandare ordini all’esterno, in particolare al cugino, Antonino Scardino, che in sua assenza aveva assunto la guida del mandamento. Dalla cella, secondo l’accusa, il boss faceva affari e continuava a comandare.

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