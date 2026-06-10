Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha deliberato l’affidamento della gestione del comune di Francofonte (Siracusa) a una commissione straordinaria. Ciò inizialmente per la durata di diciotto mesi. Il provvedimento è stato adottato in seguito all’accertamento di condizionamenti da parte della criminalità organizzata. Rapporti ritenuti tali da compromettere la libera […]
Mafia: sciolto il comune di Francofonte, nominata commissione straordinaria per 18 mesi
Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha deliberato l’affidamento della gestione del comune di Francofonte (Siracusa) a una commissione straordinaria. Ciò inizialmente per la durata di diciotto mesi. Il provvedimento è stato adottato in seguito all’accertamento di condizionamenti da parte della criminalità organizzata. Rapporti ritenuti tali da compromettere la libera determinazione e l’imparzialità dell’amministrazione locale. Oltre al buon andamento dei servizi pubblici e alla tutela dell’ordine e della sicurezza. La decisione si basa sull’articolo 143 del Testo unico degli enti locali e comporta lo scioglimento degli organi comunali elettivi, con il conseguente insediamento di una gestione commissariale straordinaria.