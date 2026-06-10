Una ventina di monopattini della mobilità condivisa accatastati tra la vegetazione, alcuni addirittura semi sepolti nella sabbia. È una delle scoperte più sorprendenti emerse durante la tappa palermitana dell’Operazione Spiagge Pulite 2026, la campagna ambientale promossa da Despar Sicilia in stretta sinergia con Plastic Free per restituire decoro ai litorali dell’isola.

I volontari impegnati domenica scorsa a Palermo alla foce del fiume Oreto e nel tratto costiero adiacente si sono trovati davanti una situazione che va ben oltre il semplice abbandono di rifiuti. Tra plastica, copertoni, lenze da pesca, polistirolo e materiali trascinati dal mare, sono comparsi almeno venti monopattini elettrici della mobilità pubblica, molti dei quali accatastati e in parte ricoperti dalla sabbia. Un ritrovamento che lascia aperti diversi interrogativi sulla loro provenienza e sulle modalità con cui siano finiti in quell’area.