Foto di Vigili del fuoco

Un uomo è rimasto ferito dopo il crollo di un muro in via Nairobi, a Palermo. Secondo le prime informazioni la vittima è rimasta ferita alle gambe ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. Il ferito – un 50enne – è stato trasportato d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale Civico. Sotto le macerie anche decine di macchine che si trovavano parcheggiate lungo l’arteria che si trova nella zona di corso Calatafimi.