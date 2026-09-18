Palermo: dosi cocaina in moto e 70mila euro in casa, arrestato 64enne

18/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un’operazione antidroga dei carabinieri di Villabate, nel Palermitano, ha portato all’arresto in flagranza di reato di un 64enne del luogo, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’intervento è scattato nell’ambito di uno specifico servizio di controllo del territorio svolto d’iniziativa dai militari. L’indagato fermato per un controllo di routine mentre si trovava a bordo della sua moto. Ma ha assunto subito un atteggiamento sospetto che ha spinto i militari ad approfondire le verifiche con una perquisizione sul posto. All’interno delle tasche degli indumenti sono state trovate tre dosi di cocaina pronte per lo spaccio e la somma di 260 euro.

Gli accertamenti sono stati estesi all’abitazione dell’uomo. Qui, all’interno della lavanderia, i carabinieri hanno trovato altri 208 grammi di cocaina e la somma di 70mila euro in contanti, suddivisi equamente all’interno di 7 cassette. La provenienza della somma non è stata giustificata dal 64enne e per tale motivo è stata sequestrata quale provento verosimilmente dell’attività illecita. La droga è stata inviata al Laboratorio Analisi delle sostanze stupefacenti del comando provinciale di Palermo per gli accertamenti quantitativi e qualitativi. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, il 64enne è stato portato nel carcere Pagliarelli di Palermo in attesa dell’udienza di convalida. 

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