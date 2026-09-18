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Nel corso di un servizio mirato predisposto nel quartiere Trappeto Nord, i carabinieri di Catania Nesima hanno arrestato in flagranza un 40enne catanese, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività investigativa è stata avviata attraverso servizi di osservazione in modalità discreta, che hanno consentito ai militari di acquisire elementi tali da indirizzare i successivi accertamenti proprio nei confronti del 40enne. Per dare riscontro alle loro ipotesi investigative, gli investigatori hanno dunque organizzato una perquisizione e, pertanto, sono intervenuti presso il suo domicilio, dove lo hanno trovato in compagnia di un 49enne, residente a Gravina di Catania.

Nell’appartamento, i carabinieri hanno recuperato quasi 100 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi e 200 euro in contanti, somma ritenuta riconducibile all’attività di spaccio. Droga, denaro e materiale sono stati sottoposti a sequestro e saranno oggetto dei previsti accertamenti mentre, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il pusher 40enne è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto presso il carcere di Catania Piazza Lanza.

Nel corso del medesimo intervento, i carabinieri hanno inoltre denunciato in stato di libertà per evasione l’uomo che si trovava a casa del pusher in quanto, da ulteriori accertamenti è emerso che era già sottoposto agli arresti domiciliari e che, dunque, non avrebbe potuto assolutamente trovarsi in quel luogo in quel momento. L’uomo, avendo violato degli obblighi derivanti dalla misura cautelare cui era sottoposto, è stato denunciato.