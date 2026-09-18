Foto di Team Bike Siracusa

Incidente sulla statale 185: morto un ciclista 17enne

18/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un ragazzo di 17 anni, Cesare B., è morto durante un allenamento in bici sulla strada statale 185, all’altezza di Mazzarrà Sant’Andrea, nel Messinese. Nel pomeriggio, intorno alle 18, il mezzo del ciclista si è scontrato con un’auto in sensi opposto guidata da una donna, per cause e responsabilità ancora da accertare, su cui indagano i carabinieri. Il personale del 118, arrivato sul posto, ha provato a rianimare il giovane atleta, ma senza successo. Il 17enne, originario di Terme Vigliatore, faceva parte della scuola di ciclismo Team Bike Siracusa. Che affida ai social il ricordo dell’«entusiasmo, la passione e l’educazione esemplare» del ragazzo. Mentre dai canali della Siracusa Academy Cycling arrivano parole di dolore e di denuncia: «Non è stato un destino – si legge -. È stata una strada che doveva proteggerlo e non lo ha fatto. Servono strade sicure, corsie protette, rispetto vero per chi pedala. Non domani. Ora».

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