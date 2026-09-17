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Dap formula un piano di incremento della polizia penitenziaria in Sicilia: in arrivo 201 unità

17/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Arrivano buone notizie dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. In vista della prossima conclusione degli attuali corsi di formazione per agenti di Polizia Penitenziaria, il Dap ha formulato un piano di incremento per la Sicilia pari a 201 unità complessive. Questa decisione ha tenuto in forte e specifica considerazione la grave situazione di criticità che si è sviluppata ed è tuttora in corso presso la Casa Circondariale di Siracusa. Il provvedimento si tradurrà, nei fatti, in un sostanziale e atteso aumento dell’organico all’interno dell’istituto penitenziario siracusano verosimilmente nel mese di ottobre.

«Al momento non è ancora possibile stabilire con precisione matematica quante unità saranno effettivamente assegnate alla struttura di Siracusa, ma si tratterà certamente di un numero rilevante – dichiara il sindacato Osapp -. L’esatta quantificazione e la distribuzione del personale sul territorio saranno definite a breve in sede di Contrattazione Regionale, dove l’Osapp farà valere con fermezza le proprie ragioni. In questo contesto di riorganizzazione e potenziamento, si darà finalmente corso anche alle varie istanze di trasferimento presentate dal personale ai sensi della Legge 104».

«Questo importante risultato non arriva per caso. Dopo mesi di denunce formali inviate ai vertici dell’amministrazione e costanti interventi sugli organi di stampa, l’Osapp ottiene risultati visibili, concreti e fondamentali per la tutela del personale e per la sicurezza dei contesti lavorativi – sottolineano ancora i sindacalisti -. L’Osapp continuerà a monitorare con la massima attenzione l’evoluzione della situazione. Non appena saranno disponibili ulteriori dettagli e notizie ufficiali sui numeri definitivi, provvederemo a comunicarli tempestivamente a tutto il personale».

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