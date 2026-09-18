Palermo, blitz nel rione Falsomiele dopo il ferimento dei poliziotti

Un blitz della polizia è in corso da ieri sera nel quartiere Falsomiele di Palermo dove, nella notte tra domenica e lunedì scorsi, decine di residenti si sono scagliati contro gli agenti ferendone otto e danneggiando due volanti. Per i controlli sono impiegate decine di agenti con perquisizioni, posti di blocco e strade chiuse. L’operazione è in corso non soltanto a Falsomiele, ma anche nel vicino quartiere di Bonagia. Sono in corso controlli negli esercizi commerciali, in diversi magazzini e posti di blocco nelle strade.