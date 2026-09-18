Forte temporale a Palermo, 40 interventi dei vigili del fuoco

Foto di Vigili del fuoco

Notte di lavoro per i vigili del fuoco per il forte temporale che si è abbattuto su Palermo e provincia. Oltre 40 gli interventi eseguiti a causa del maltempo. Sono stati soccorsi due automobilisti, rimasti bloccati nelle strade trasformate in fiumi in via Imera e via Ugo La Malfa. Decine gli alberi caduti anche sulle auto parcheggiate in via Filippo Corazza, via Paolo Emiliani Giudici, in via Mazzara, in viale Michelangelo e lungo l’autostrada Palermo Mazara del Vallo. Disagi alla circolazione si sono registrati per gli allagamenti di numerose strade. Da questa mattina sono iniziati i controlli a cornicioni e balconi pericolanti.