Palermo: cede un ponteggio, operaio ferito grave

Un operaio è rimasto gravemente ferito per il cedimento di un ponteggio in un cantiere di via Ugo La Malfa, a Palermo. L’uomo è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell’Asp e gli agenti della polizia che indagano per ricostruire quanto accaduto e per accertare le eventuali responsabilità.