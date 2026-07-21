Palermo, botte e insulti alle 5 figlie minorenni: arrestati i genitori

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Dalle botte alle umiliazioni da parte dei genitori: era l’incubo quotidiano di 5 figlie minorenni a Palermo. La vicenda è stata scoperta dai carabinieri, che hanno arrestato la coppia composta dalla moglie 35enne e il marito 47enne, già noti alle forze dell’ordine. Ora accusati di gravi e reiterati maltrattamenti in famiglia sulle figlie minorenni. L’indagine è durata da febbraio a giugno 2026, dopo un episodio di violenza avvenuto a scuola.

Dalle minacce a scuola alla scoperta

In quel caso, la madre aveva iniziato a insultare e minacciare una delle figlie, provando anche ad aggredirla, all’interno dell’istituto. Alla presenza del personale scolastico e dei carabinieri intervenuti per riportare la calma. Un episodio che ha spinto procura e militari a indagare, ricostruendo 74 episodi di violenza fisica nei confronti della minorenne e delle sorelle. Spesso colpite con schiaffi, calci e pugni e percosse anche con degli utensili da cucina. Oltre alle umiliazioni e agli insulti giornalieri.

L’arresto dei genitori

Gli elementi raccolti hanno spinto i giudici a stabilire per i due l’arresto in carcere. La misura cautelare più severa e adatta a tutelare le giovani, allontanando i genitori. Ora trasferiti al carcere Lorusso-Pagliarelli di Palermo. Mentre le cinque figlie sono state affidate a una comunità protetta, dove è previsto per loro anche il necessario supporto psicologico e assistenziale.