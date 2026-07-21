Autostrada A19, chiusa tra Tremonzelli e Irosa per un incendio

Foto di Anas

Gli incendi lambiscono anche l’autostrada A19 Palermo-Catania, chiusa nel tratto tra gli svincoli Tremonzelli e Irosa. Lo stop, in entrambe le direzioni, si è reso necessario da parte di Anas per le fiamme divampate tra la vegetazione a fianco dell’arteria nel territorio di Petralia Sottana, nel Palermitano. Al momento, il traffico viene deviato lungo la strada statale 120 e 290, e la provinciale 138.