Foto di Anas

Autostrada A19, chiusa tra Tremonzelli e Irosa per un incendio

21/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Gli incendi lambiscono anche l’autostrada A19 Palermo-Catania, chiusa nel tratto tra gli svincoli Tremonzelli e Irosa. Lo stop, in entrambe le direzioni, si è reso necessario da parte di Anas per le fiamme divampate tra la vegetazione a fianco dell’arteria nel territorio di Petralia Sottana, nel Palermitano. Al momento, il traffico viene deviato lungo la strada statale 120 e 290, e la provinciale 138.

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