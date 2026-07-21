Aci Catena, aggressione al personale del 118: due denunce

21/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Ennesima aggressione al personale sanitario, toccata stavolta ai soccorritori del 118 ad Aci Catena, nel Catanese, e conclusa con due denunce. Nei confronti di un 46enne e un 31enne, accusati di percosse con violenza e minaccia aggravata dall’essere rivolta ai sanitari. Il caso si è verificato ad Aci Catena, dove gli operatori del 118 erano andati per la segnalazione di un anziano colto da un malore. All’arrivo in casa, però, i familiari hanno iniziato a inveire contro i soccorritori, arrivati secondo loro in ritardo.

Dall’aggressione all’arrivo in ospedale

Un clima teso che è esploso mentre una dottoressa misurava i parametri vitali del paziente. In quel momento, i due parenti l’hanno aggredita alle spalle e colpita al collo. Davanti a questo scoppio di violenza, il personale dell’ambulanza ha deciso di fare in fretta e trasportare il paziente in ospedale, allontanandosi dai familiari. Che, però, hanno continuato a minacciarli di morte anche in strada, ostacolando anche le attività di soccorso. Finalmente arrivati al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania, i sanitari hanno chiesto l’intervento dei carabinieri, denunciando l’aggressione subita. Identificati e rintracciati, i due sono stati denunciati.

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