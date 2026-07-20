Racalmuto: sequestrato un impianto di recupero e trattamento di rifiuti

20/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

I carabinieri del centro anticrimine natura hanno sequestrato un impianto di recupero e trattamento di rifiuti nel territorio del comune di Racalmuto, in provincia di Agrigento. I militari hanno effettuato questa attività con il supporto del personale tecnico dell’Arpa Sicilia. Si tratta di controlli da parte dei carabinieri finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli illeciti in materia ambientale. Che proseguono sotto il coordinamento della procura di Agrigento.

L’impianto di rifiuti sequestrato a Racalmuto

Nel corso dell’ispezione sarebbero state riscontrate alcune criticità all’interno dell’impianto di rifiuti a Racalmuto che poi è stato sequestrato. Si tratta di difformità rispetto alla normativa ambientale. E alle prescrizioni contenute nel titolo autorizzativo rilasciato per l’esercizio delle attività di recupero e trattamento dei rifiuti.

Il provvedimento di sequestro ha interessato un’area di circa 2500 metri quadrati. Ma anche quattro macchine operatrici e 21 imbarcazioni provenienti dall’isola di Lampedusa e utilizzate nelle traversate migratorie. Pure quattro cassoni scarrabili contenenti rifiuti solidi urbani indifferenziati. E cinquanta contenitori in plastica della capacità di mille litri, alcuni dei quali contenenti oli esausti, e dieci cassoni in ferro con rifiuti di diversa natura tra loro miscelati.

Le indagini

D’intesa con l’autorità giudiziaria, i carabinieri del centro anticrimine natura e i tecnici dell’Arpa, hanno inoltre effettuato il campionamento dei materiali presenti sulle imbarcazioni. Il tutto alla presenza della parte interessata. Allo scopo di accertarne la composizione e verificare l’eventuale presenza di sostanze tali da determinarne la classificazione come rifiuti pericolosi. Le indagini sull’impianto di rifiuti sequestrato a Racalmuto sono tuttora in corso. E sono finalizzate a verificare la corretta caratterizzazione dei rifiuti, la conformità delle operazioni di trattamento effettuate e le eventuali responsabilità dei soggetti coinvolti nelle diverse fasi della filiera.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 20 al 26 luglio 2026
di

La settimana dal 20 luglio inizia con il passaggio del Sole in Leone: e si accende l‘oroscopo dei segni di fuoco! Giove, dopo aver cambiato residenza nel segno del Sole, rincara la dose con l’appoggio dell’astro della luce. Decretando che, da ora in poi, è l’anno del Leone, ottimo anche per Sagittario e Ariete. Avvantaggiati […]

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Dalle macchine agricole all’Ai: le caratteristiche dei beni per accedere all’iperammortamento
di

Quando un’impresa acquista un nuovo macchinario, un software, un sistema energetico o una qualche tecnologia, spesso sul preventivo trova la dicitura Industria 4.0. Questo, però, non basta affinché i beni rientrino nei benefici dell’iperammortamento: l’agevolazione che consente di maggiorare fiscalmente il costo di alcuni investimenti, ottenendo nel tempo una maggiore deduzione dal reddito imponibile. Destinata […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze