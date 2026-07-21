Caldo in Sicilia: le città bollino rosso dei prossimi giorni

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Se il resto d’Italia, dopo oggi, potrà per lo più dire addio all’ondata di calore estremo, questo non vale per la temperatura di tutta la Sicilia. Il ministero della Salute ha diramato i bollettini per i prossimi giorni: documenti in cui vengono prese in considerazione 27 città italiane. E che ancora oggi segna 18 bollini rossi nelle città con temperature considerate rischiose per la salute. Ma, da domani, la mappa si farà più variopinta – e fresca – con una prevalenza di gialli e verdi.

I bollini rossi di domani e dopodomani in Sicilia

Per la giornata di mercoledì 22 luglio, il ministero prevede una riduzione a 6 bollini rossi. Concentrati per lo più in Sicilia: a Catania, Messina e Palermo, che rimarranno sotto l’afa anche domani. Parziali buone notizie sono previste, invece, per giovedì 23 luglio, con un solo bollino rosso nazionale: Palermo. Mentre le altre due città della Sicilia orientale monitorate passeranno al giallo.

Le temperature previste in Sicilia

In Sicilia, nella città più sottoposta alle ondate di calore, Palermo, la temperatura massima percepita sarà di 39 gradi oggi e domani, e appena un punto più bassa giovedì. Rimanendo, quindi, eccessivamente elevata. A Catania, invece, il giorno più caldo sarà domani: quando si passerà dai 38 gradi percepiti oggi ai 39 di mercoledì, con una diminuzione a 36 gradi giovedì. Stabile Messina con 38 gradi oggi e domani, che diminuiranno a 35 giovedì.