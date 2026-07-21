Foto generata con AI

Caldo in Sicilia: le città bollino rosso dei prossimi giorni

21/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Se il resto d’Italia, dopo oggi, potrà per lo più dire addio all’ondata di calore estremo, questo non vale per la temperatura di tutta la Sicilia. Il ministero della Salute ha diramato i bollettini per i prossimi giorni: documenti in cui vengono prese in considerazione 27 città italiane. E che ancora oggi segna 18 bollini rossi nelle città con temperature considerate rischiose per la salute. Ma, da domani, la mappa si farà più variopinta – e fresca – con una prevalenza di gialli e verdi.

I bollini rossi di domani e dopodomani in Sicilia

Per la giornata di mercoledì 22 luglio, il ministero prevede una riduzione a 6 bollini rossi. Concentrati per lo più in Sicilia: a Catania, Messina e Palermo, che rimarranno sotto l’afa anche domani. Parziali buone notizie sono previste, invece, per giovedì 23 luglio, con un solo bollino rosso nazionale: Palermo. Mentre le altre due città della Sicilia orientale monitorate passeranno al giallo.

Le temperature previste in Sicilia

In Sicilia, nella città più sottoposta alle ondate di calore, Palermo, la temperatura massima percepita sarà di 39 gradi oggi e domani, e appena un punto più bassa giovedì. Rimanendo, quindi, eccessivamente elevata. A Catania, invece, il giorno più caldo sarà domani: quando si passerà dai 38 gradi percepiti oggi ai 39 di mercoledì, con una diminuzione a 36 gradi giovedì. Stabile Messina con 38 gradi oggi e domani, che diminuiranno a 35 giovedì.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 20 al 26 luglio 2026
di

La settimana dal 20 luglio inizia con il passaggio del Sole in Leone: e si accende l‘oroscopo dei segni di fuoco! Giove, dopo aver cambiato residenza nel segno del Sole, rincara la dose con l’appoggio dell’astro della luce. Decretando che, da ora in poi, è l’anno del Leone, ottimo anche per Sagittario e Ariete. Avvantaggiati […]

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Dalle macchine agricole all’Ai: le caratteristiche dei beni per accedere all’iperammortamento
di

Quando un’impresa acquista un nuovo macchinario, un software, un sistema energetico o una qualche tecnologia, spesso sul preventivo trova la dicitura Industria 4.0. Questo, però, non basta affinché i beni rientrino nei benefici dell’iperammortamento: l’agevolazione che consente di maggiorare fiscalmente il costo di alcuni investimenti, ottenendo nel tempo una maggiore deduzione dal reddito imponibile. Destinata […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze