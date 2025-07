Palermo, trovati a Borgo Vecchio con 30 panetti di hashish, cocaina e 12mila euro: un arresto e una denuncia

È stato arrestato in flagranza di reato un 33enne palermitano, già noto alle forze dell’ordine, perché ritenuto responsabile del reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. L’attività dei carabinieri, che ha portato anche alla denuncia di un 29enne, ha avuto inizio nel corso di un ordinario controllo su strada, nel quartiere Borgo Vecchio, in prossimità di via Archimede. Nei fatti, il 33enne è stato visto davanti al portone di uno stabile con uno zaino sulle spalle e, alla vista della gazzella, avrebbe assunto un atteggiamento nervoso e circospetto, tanto da attirare l’attenzione dei carabinieri che lo hanno fermato per un controllo.

Durante le fasi di identificazione e perquisizione al 33enne sono stati trovati ben 30 panetti di hashish del peso di 3 chili. A questo punto, i carabinieri hanno sentito un forte rumore, simile a quello di una porta che si chiude con decisione, motivo per cui hanno deciso di controllare anche lo stabile, individuando l’appartamento del 29enne come quello da cui era uscito il 33enne. Bussando ripetutamente alla porta, i carabinieri di Palermo non hanno ricevuto risposta, nonostante fosse evidente che qualcuno si trovasse all’interno.

Per poter accedere in sicurezza è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno collaborato all’apertura dell’abitazione. Una volta entrati i carabinieri hanno potuto eseguire la perquisizione che ha permesso di trovare diverse dosi di droga e oltre 12mila euro in banconote di vario taglio, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Le operazioni di ricerca nei confronti del 33enne sono state estese anche ad un magazzino di proprietà del presunto pusher, dove, grazie anche al fiuto del cane antidroga Ron, sono state trovate 110 dosi tra cocaina e hashish, già confezionate e pronte per lo smercio, oltre che ulteriori 6 panetti di hashish. La droga sequestrata e il 33enne è stato condotto presso la casa circondariale Pagliarelli in attesa dell’udienza di convalida.