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Nuova diffida a E-distribuzione per i continui blackout nella zona nord di Palermo. Disagi anche in via delle Magnolie e in altri quartieri con decine di cittadini rimasti senza elettricità e in preda al gran caldo di questi giorni.

La città senza elettricità

«Dopo due precedenti segnalazioni formali rimaste prive di una soluzione definitiva, è stata trasmessa una terza diffida a e-Distribuzione. A fronte del continuo aggravarsi dei disservizi e dei blackout – dice il consigliere comunale di Palermo Natale Puma -. Quella che inizialmente appariva come una criticità circoscritta è ormai diventata un’emergenza che coinvolge un numero sempre maggiore di cittadini. Nella borgata dell’Arenella, da giorni numerose abitazioni risultano prive di energia elettrica. Con il blackout in questa zona di Palermo che, partito da via Alessandro Lualdi, si è progressivamente esteso anche a via Arenella, via Massaia e via Papa Sergio e limitrofe».

Criticità e disservizi

E analoghi disservizi sono stati segnalati anche in altre borgate limitrofe, in via Alberto Rallo e via Don Orione. «A conferma di una criticità ormai diffusa sul territorio. Lasciare intere famiglie senza energia elettrica per giorni, nel pieno dell’estate e con temperature elevate, significa mettere seriamente a rischio la salute pubblica – aggiunge il consigliere -. Anziani, bambini, persone fragili e cittadini che dipendono da apparecchiature elettromedicali indispensabili vedono compromessa la possibilità di affrontare condizioni climatiche estreme in sicurezza. A ciò si aggiungono i danni economici causati dal deterioramento degli alimenti conservati nei frigoriferi e nei congelatori. Oltre ai pesanti disagi nella vita quotidiana».

La diffida a e-Distribuzione per i blackout a Palermo

Nelle comunicazioni trasmesse a e-Distribuzione è stato richiesto l’immediato ripristino della fornitura elettrica, la comunicazione delle cause del guasto e dei tempi certi per la sua definitiva risoluzione. Puma annuncia che «qualora il disservizio dovesse protrarsi ulteriormente, saranno valutate tutte le iniziative previste dall’ordinamento a tutela dei cittadini. Compresa la presentazione di un esposto alle autorità competenti, la promozione di un’azione collettiva (class action) per il risarcimento dei danni subiti e la richiesta di accertamento di eventuali responsabilità. Anche – conclude il consigliere comunale – con riferimento all’eventuale configurabilità dell’interruzione di pubblico servizio, ove ne ricorrano i presupposti».