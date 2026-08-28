Palermo, bimba di due anni e mezzo trovata morta in piscina

28/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una villetta affittata per le ferie, finite in tragedia. In via Villagrazia, a Palermo, una bimba di due anni e mezzo è morta ieri in piscina. I genitori della piccola stavano trascorrendo la serata con una famiglia di amici nell’abitazione affittata per trascorrere le vacanze. Dov’è presente anche una piscina sopraelevata, con i bordi alti e un’apposita scaletta per immergersi. Che la piccola sarebbe riuscita a salire, senza che nessuno se ne accorgesse. L‘allarme, infatti, è scattato quando la bambina non dava già segni di vita. A quel punto i genitori l’hanno portata alla guardia medica del quartiere Guadagna, ma era tardi. Le indagini, condotte dai carabinieri, prevedono il sequestro della salma per l’autopsia. Va spiegato come la piccola sia riuscita ad arrampicarsi tanto da cadere in acqua. Anche se il medico legale, a un primo esame, ha escluso segni di violenza e confermato la morte per possibile annegamento.

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