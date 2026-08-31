L’Azienda sanitaria provinciale di Palermo amplia gli orari dei propri centri vaccinali per rispondere alla crescente richiesta di vaccinazioni registrata nelle ultime settimane. Da oggi al 4 settembre, oltre alla normale attività dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13, sono previste aperture pomeridiane aggiuntive.

Centri aperti anche il pomeriggio per le vaccinazioni

I centri vaccinali della città saranno aperti anche il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 18. A queste fasce orarie si aggiungono alcune aperture straordinarie, programmate dalle 14.30 alle 18.30 in sedi individuate dall’Asp per aumentare la capacità di risposta alle richieste degli utenti. L’obiettivo è garantire una maggiore disponibilità del servizio e consentire ai cittadini, in particolare alle famiglie, di avviare o completare più facilmente i percorsi vaccinali previsti dal calendario.

Il nuovo centro vaccinale dello Zen aperto tutti i giorni

Particolare attenzione è stata riservata al nuovo centro vaccinale dello Zen, in via Luigi Einaudi 24. La sede, riaperta nei giorni scorsi, sarà operativa tutti i giorni, sia al mattino sia al pomeriggio. Il centro rappresenta il decimo presidio vaccinale dell’Asp a Palermo e garantirà una presenza continuativa del servizio nel quartiere.

Nell’Open day 1.534 vaccinazioni

Il potenziamento dell’attività arriva dopo il fine settimana di Open day vaccinale appena concluso. Nei centri dell’azienda sanitaria sono state effettuate complessivamente 1.534 vaccinazioni, con accesso diretto e senza necessità di prenotazione. L’ampliamento degli orari punta quindi a intercettare la domanda ancora presente e a offrire ai cittadini maggiori possibilità di accesso alle vaccinazioni, anche nelle fasce pomeridiane.