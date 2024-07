Palermo, il segnale gps di un paio di cuffie bluetooth ha fatto trovare cinque auto rubate

Hanno seguito il segnale delle cuffie e hanno trovato cinque auto rubate. A Palermo cinque auto rubate sono state trovate dalla polizia grazie al segnale gps (sistema di posizionamento globale) di un paio di cuffie bluetooth: queste si trovavano dentro una Fiat 500, rubata a due turisti nel quartiere palermitano Arenella. Grazie al segnale gps delle cuffie i poliziotti hanno trovato, in un garage in via Cimbali, altre quattro auto rubate: altre due Fiat 500, una Fiat Punto e una Lancia Y. Ultimamente a Palermo sono state rubate diverse decine di Fiat 500.

L’ingresso del garage nel quale la polizia ha trovato le auto sarebbe stato trovato socchiuso. È intervenuta anche la Scientifica, che ha effettuato i rilievi per la ricerca di impronte digitali, che potrebbero portare all’identificazione dei ladri. Chi indaga ha anche acquisito le immagini riprese dalle telecamere della zona, le quali potrebbero aver inquadrato dettagli utili per poter individuare i responsabili del furto e potrebbero aiutare a capire come mai le auto si trovavano in quel garage condominiale.