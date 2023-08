Palermo, anziana imbavagliata in casa da due rapinatori

Disposto il carcere per un 25enne e un 64enne, già noti alle forze dell’ordine, per il reato di tentata rapina pluriaggravata. I fatti risalgono allo scorso novembre in un’abitazione del villaggio Santa Rosalia, a Palermo, quando i due sono entrati nell’appartamento di un’anziana che hanno imbavagliato bloccandole anche gli arti. L’azione è stata interrotta dalla resistenza opposta dalla donna e da un vicino di casa che è arrivato sul posto avendo sentito i forti rumori. L’uomo è riuscito a mandare via i rapinatori, ora reclusi all’interno del carcere Lorusso-Pagliarelli a disposizione dell’autorità giudiziaria.