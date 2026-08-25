Palermo, allerta per incendi e ondate di calore: temperatura percepita fino a 42 gradi

25/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Allerta rossa a Palermo per il rischio di incendi e ondate di calore. La Protezione civile regionale siciliana ha diffuso un avviso valido fino alla mezzanotte di oggi, segnalando per il capoluogo una situazione di pericolosità alta. La temperatura massima percepita potrà raggiungere i 42 gradi centigradi, con condizioni particolarmente critiche legate all’ondata di calore.

Stop ai veicoli a trazione animale

Alla luce delle condizioni meteo previste, l’amministrazione comunale di Palermo ha disposto, per l’intera giornata di oggi, il blocco totale della circolazione dei veicoli a trazione animale. Il provvedimento è stato adottato, come spiegato dal Comune, a tutela del benessere degli animali, e riguarda anche le attività di movimento degli equidi.

«La tutela degli animali viene prima di qualsiasi altra esigenza», ha dichiarato l’assessore al Benessere animale Fabrizio Ferrandelli, spiegando che, di fronte alle temperature eccezionalmente elevate, l’amministrazione ha ritenuto necessario adottare una misura più rigorosa rispetto alla semplice limitazione degli orari.

Una misura contro lo stress per i cavalli

Il provvedimento si inserisce nel quadro delle misure già adottate negli anni dal Comune di Palermo durante i periodi caratterizzati da temperature particolarmente elevate. L’obiettivo è prevenire condizioni di stress, sofferenza e potenziale rischio per i cavalli impiegati nei servizi di trasporto a trazione animale, in una giornata caratterizzata da temperature percepite fino a 42 gradi.

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