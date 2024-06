Palermo, 59enne si presenta in ospedale con una ferita da arma da fuoco

Foto di Marta Silvestre

Si è presentato in ospedale con una ferita da arma da fuoco. Un 59enne di Palermo si è presentato all’ospedale Villa Sofia con la parte anteriore di un proiettile nella gamba. L’uomo avrebbe raccontato alla polizia di essere stato colpito in via Amedeo D’Aosta da una persona che lui non conoscerebbe. La polizia sta indagando per capire cosa sarebbe successo e per rintracciare la persona che avrebbe sparato.