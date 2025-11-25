Ancora minorenne e già esperto nell’arte del furto con spaccata e nel cavallo di ritorno. È quanto viene contestato a un 16enne dalla polizia di Palermo, che lo accusa di aver compiuto numerosi furti con spaccata per poi tentare un‘estorsione. Il giovane, che ha già dei precedenti, è stato adesso arrestato. Secondo i poliziotti, il ragazzo gravitava nel contesto criminale del quartiere palermitano Borgo Nuovo. E avrebbe fatto parte di un gruppo di giovanissimi che ha messo a segno diversi furti nel capoluogo e in altri Comuni del Palermitano. Nello specifico, il 16enne sarebbe coinvolto in alcuni casi di furto con spaccata, cioè infrangendo le vetrine dei negozi con un mezzo. Lo si ritiene responsabile anche del furto di un veicolo e della successiva richiesta di denaro al proprietario per la restituzione.