Palazzolo, domani i funerali del bimbo morto nel pozzo: «In paese sarà lutto cittadino»

Si celebreranno domani pomeriggio, alle 16.30, nella Basilica di San Sebastiano a Palazzolo Acreide (nel Siracusano) i funerali di Vincenzo Lanteri. Il bambino di dieci anni morto dopo essere precipitato il 27 luglio in un pozzo artesiano di un fondo agricolo in contrada Falabia. La messa del funerale sarà celebrata dall’arcivescovo di Siracusa, monsignor Francesco Lomanto. Domani a Palazzolo Acreide il sindaco Salvatore Gallo ha proclamato il lutto cittadino.

Questa mattina, intanto, sono arrivati i primi risultati dell’autopsia sul cadavere del bambino che sarebbe morto annegato all’interno del pozzo nel terreno di proprietà Giuseppe Giardina. L’uomo, che è anche il presidente di Anffas Doniamo sorrisi, la fondazione che sul fondo con fattoria aveva organizzato l’attività del campo estivo per bambini anche disabili. C’è anche lui tra gli indagati dell’inchiesta aperta dalla procura di Siracusa per omicidio colposo, insieme alla 54enne Carmela Caligiore, l’educatrice che si è calata nel pozzo per cercare invano di salvare il bambino. Stesso reato ipotizzato pure per altri sette animatori del grest.