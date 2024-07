Bimbo morto nel pozzo a Palazzolo Acreide, il risultato dell’autopsia: decesso per annegamento

Sarebbe morto per annegamento Vincenzo Lantieri, il bimbo di dieci anni che giovedì scorso è caduto in un pozzo a Palazzolo Acreide, nel Siracusano. L’autopsia, eseguita ieri, è durata circa due ore e mezza e si è svolta alla presenza dei medici di parte nominati dalle nove persone indagate per omicidio colposo. Il pubblico ministero che dirige le indagini ha iscritto nel registro delle persone indagate il proprietario del terreno nel quale si trova il pozzo, l’educatrice che è scesa nel pozzo per salvare il bambino e altri sette operatori del campo estivo che si stava svolgendo in quell’area.