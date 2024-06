Palazzolo Acreide, un bambino è caduto in un pozzo ed è morto

Un bambino di dieci anni è caduto in un pozzo in contrada Falabia a Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa. Nel pozzo è finita anche una donna di 54 anni ma ancora non è chiaro se sia caduta anche lei o se si sia calata per aiutare il bimbo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il nucleo speleo-alpino-fluviale. Sono stati i pompieri a recuperare il corpo senza vita del bambino all’interno del pozzo.

La donna è stata recuperata e affidata alle cure degli operatori sanitari del 118 che erano arrivati in contrada Falabia con un’ambulanza. Dalle prime informazioni, si tratta di un pozzo artesiano profondo circa 15 metri di cui circa la metà pieno di acqua. Secondo quanto emerso finora, la 54enne sarebbe una operatrice di una cooperativa Anffas (associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo) per bambini disabili. Anche il bimbo che ha perso la vita sarebbe stato tra i partecipanti del campo estivo organizzato dalla cooperativa.