«L’ex Palazzo di cemento è di nuovo a rischio degrado»: la denuncia in una lettera al sindaco di Catania

13/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

«La Torre Leone avrebbe dovuto rappresentare un simbolo di riscatto e legalità per Librino e per l’intera città di Catania. Senza interventi tempestivi e concreti rischia, invece, di tornare a essere quel Palazzo di cemento che, per anni, è stato sinonimo di degrado, abbandono e illegalità». È l’allarme lanciato dal Sunia, il sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari che ha inviato una lettera ufficiale al sindaco di Catania Enrico Trantino e all’assessore alle Manutenzioni per richiedere chiarimenti e interventi immediati sulle gravi criticità strutturali e impiantistiche dell’edificio di viale Moncada.

Infiltrazioni d’acqua, liquami che invadono garage e spazi esterni a causa di un sistema fognario che funziona male, un impianto elettrico compromesso, la caduta di diversi pannelli di cartongesso nelle aree comuni di accesso della struttura e, infine, anche l’incendio di agosto. «Sono problematiche che abbiamo denunciato da tempo – sottolineano la segretaria regionale del Sunia Giusi Milazzo e la segretaria provinciale Agata Palazzolo – Adesso è necessario conoscere quali lavori l’amministrazione comunale intenda eseguire sull’edificio e con quali tempistiche, soprattutto alla luce del recente incendio che ha messo in pericolo la sicurezza degli abitanti», concludono le sindacaliste.

Ed è lo stesso Sunia a ricordare che, già nel dicembre del 2024, era stato annunciato un piano di lavori per il rifacimento dei prospetti e la riqualificazione degli impianti fognari. «Mai concretamente avviato. Oggi la situazione risulta ulteriormente aggravata, colpendo in particolare anziani, invalidi e persone con disabilità che vivono nell’edificio».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Asp Ct, l’inchiesta per abusi sessuali partita da una lettera di auguri: «Reina comanda sulla mia vita, è il mio padrone»
Leggi la notizia

«La Torre Leone avrebbe dovuto rappresentare un simbolo di riscatto e legalità per Librino e per l’intera città di Catania. Senza interventi tempestivi e concreti rischia, invece, di tornare a essere quel Palazzo di cemento che, per anni, è stato sinonimo di degrado, abbandono e illegalità». È l’allarme lanciato dal Sunia, il sindacato unitario nazionale […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale: dall’8 al 14 settembre 2025
di

ARIETELa settimana inizia, per voi Ariete, ancora all’insegna della passione: Marte pungola dall’opposizione, che a volte vi rende un po’ irritabili, e il lavoro sembra allentare la sua pressione su di voi, perché avete fatto anche per quattro. Perdete l’appoggio di Mercurio e non sempre sarà obbligatorio dilungarsi troppo, sia nelle questioni lavorative che in […]

Oroscopo speciale: Mercurio in Vergine
di

Mercurio arriva nel segno della Vergine: il pianeta dell’intelligenza e della comunicazione si sposta in un’area molto congeniale, che è anche uno dei suoi regni. Cosa esprimerà con la pacatezza del suo nuovo cielo? ARIETETenderete, voi Ariete, a essere molto più assertivi al lavoro, a rendervi conto di quanto le vostre idee e le vostre […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]