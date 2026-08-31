Palagonia, laboratorio e drug room in un immobile. Trovata anche una katana

31/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Non solo droga e un allaccio abusivo alla rete elettrica, ma anche una katana: è la scoperta dei carabinieri a Palagonia. Arrestati un 24enne e un 29enne, durante un controllo nella zona tra via Soldato Pirracchio, via Novata e via Dandolo, individuata dai militari come una frequentata piazza di spaccio. I due uomini, già noti alle forze dell’ordine, si trovavano in un un immobile di due piani con un difficile accessoNon solo droga e un allaccio abusivo alla rete elettrica, ma anche una katana: è la scoperta dei carabinieri a Palagonia. Arrestati un 24enne e un 29enne, durante un controllo nella zona tra via Soldato Pirracchio, via Novata e via Dandolo, individuata dai militari come una frequentata piazza di spaccio.

Cucina e drug room al piano di sopra

I due uomini, già noti alle forze dell’ordine, si trovavano in un un immobile di due piani con un difficile accesso, blindato da portone d’ingresso in metallo e un ulteriore cancello in ferro battuto tra il piano terra e quello superiore. Quest’ultimo ospitava la cucina della droga e una stanza adibita a sala giochi, con tre slot machines e divani per consumare gli stupefacenti. Oltre a un monitor per verificare le telecamere di sorveglianza installate. Il tutto collegato con un allaccio abusivo alla rete elettrica.

Il sequestro di droga e armi

I controlli hanno permesso di rinvenire quasi 100 grammi tra hashish e marijuana, 325 euro in contanti, 3 bilancini funzionanti, materiale per la preparazione e il confezionamento della droga. Oltre a varie armi: una pistola scacciacani a tamburo senza tappo rosso, un bastone in legno tipo manganello e una katana con lama da 44 centimetri, con manico e custodia in legno.

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