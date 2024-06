Maletto, un quadretto di Padre Pio per nascondere l’allaccio abusivo alla luce

Un quadretto di Padre Pio appeso al muro della cucina di casa. Un’effige del Santo da Pietrelcina che, in realtà, un’anziana di Maletto (in provincia di Catania) avrebbe utilizzato per coprire l’allaccio abusivo alla luce. A scoprire il pulsante con cui l’anziana avrebbe deciso se utilizzare o meno un collegamento che by-passava il contatore sono stati i carabinieri durante un controllo.

Nel corso del servizio tra Maletto e Maniace (nel Catanese), sono 55 le persone denunciate per il furto di energia elettrica: un danno da oltre 66mila euro per E-Distribuzione. Oltre agli stratagemmi più classici di allaccio alla rete pubblica, i militari hanno potuto constatare nuovi metodi utilizzati furbetti del contatore. Primo tra tutti la modifica del software del misuratore elettrico che richieste un intervento compiacente da parte di operai specializzati per indicare in difetto il consumo da parte dell’utente.