Padre e figlio, entrambi già ai domiciliari, ma uniti in un nuovo reato. Succede a Noto, dove i carabinieri hanno eseguito una misura cautelare in carcere, per i due uomini di 56 e 33 anni. Entrambi con precedenti, ora sono accusati di porto illegale di arma comune da sparo e lesioni personali aggravate. Nello specifico, i due sarebbero i responsabili dei colpi di fucile calibro 12 contro la roulotte di un 27enne, avvenuta a Noto la sera del 27 agosto. Probabilmente per vecchi rancori, ancora ben vivi a giudicare dagli spari altezza uomo che hanno colpito il 27enne alle gambe. Le analisi del Ris di Messina hanno permesso di trovare i residui di polvere da sparo nell’auto dei due e sul figlio, nonostante si fosse subito lavato per evitare di essere scoperto. Padre e figlio sono stati adesso trasferiti nel carcere Cavadonna di Siracusa.