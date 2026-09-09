Padre e figlio pestati da un gruppo a Palermo: indagini in corso

Immagine creata con l'intelligenza artificiale

Padre e figlio sono stati aggrediti in via Castellana a Palermo. Sono stati colpiti a calci e pugni da almeno sei uomini. Non si conosce il motivo del pestaggio. I due sono stati portati dai sanitari del 118 al Pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia con gravi ferite al corpo e uno dei due alla testa. Le indagini sono condotte dai carabinieri.