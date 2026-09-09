Individuati dalla polizia i due autori della violenta aggressione ai danni di un 18enne avvenuta lo scorso luglio nei pressi di un locale a Mondello, a Palermo. Si tratta di un 16enne e di un 17enne, destinatari di due provvedimenti emessi dal gip del tribunale per i minorenni di Palermo.

L’aggressione per «uno sguardo di troppo»

Gli agenti della sezione investigativa del commissariato di Mondello hanno eseguito i provvedimenti nei confronti dei due minorenni. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, il 18enne sarebbe stato aggredito per futili motivi, dopo uno sguardo rivolto ai due giovani. La vittima sarebbe stata colpita ripetutamente e con particolare violenza, riportando diverse fratture al volto.

Decisive le immagini delle telecamere

Fondamentali per lo sviluppo delle indagini sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Le telecamere avrebbero ripreso le fasi salienti dell’aggressione, fornendo agli investigatori elementi utili per ricostruire quanto accaduto e individuare i due presunti responsabili. I due giovani sarebbero stati successivamente riconosciuti dalla vittima.