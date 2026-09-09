Foto di Dario De Luca

Marsala, trattore si ribalta e lo schiaccia: muore dopo tre giorni di agonia

09/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un 57enne è morto all’ospedale Civico di Palermo, dove era stato ricoverato tre giorni fa dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente con il trattore. L’uomo stava lavorando in un appezzamento di terreno vicino alla propria abitazione, in una contrada del versante nord di Marsala, quando il mezzo, per cause ancora da accertare, si è ribaltato schiacciandolo.

L’incidente e il disperato tentativo di salvarlo

Le condizioni dell’uomo erano apparse subito molto gravi. Per tentare di salvargli la vita i medici avevano dovuto procedere anche all’amputazione di una gamba, ma non è stato possibile evitare il decesso. L’incidente si è verificato mentre il 57enne stava utilizzando il trattore per ripulire dalle erbacce il terreno accanto alla sua abitazione. Il mezzo si sarebbe improvvisamente ribaltato, travolgendolo. Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti.

Era in ferie dalla Germania

La vittima viveva insieme alla moglie in Germania, dove aveva trovato lavoro. Sarebbe dovuto rientrare lunedì scorso, al termine del periodo di ferie trascorso nella sua città d’origine. Il giorno prima della partenza, però, aveva deciso di dedicarsi alla pulizia del terreno vicino casa.

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