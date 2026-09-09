Immagine creata con l'intelligenza artificiale

A18, scontro tra mezzi pesanti: morto un camionista

09/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un camionista è morto in un grave incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio sull’autostrada A18 MessinaCatania. Nello specifico, lo scontro si è verificato in direzione del capoluogo etneo, nel tratto compreso tra gli svincoli di Fiumefreddo e Giarre, nel Catanese, precisamente all’altezza del chilometro 56,800.

Camionista morto in incidente sull’A18

Secondo una prima ricostruzione, un mezzo pesante fermo sulla corsia di emergenza è stato tamponato violentemente da un altro camion. Nell’impatto è stato travolto il conducente del primo mezzo, che si trovava fuori dall’abitacolo. Il camionista è morto sul colpo nell’incidente. Ferito il conducente dell’altro camion, trasportato in ospedale a Catania.

Rallentamenti e lunghe code

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Giardini Naxos (in provincia di Messina), i vigili del fuoco del distaccamento di Riposto (in provincia di Catania) e gli operatori sanitari del 118. L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità, con rallentamenti e lunghe code. Il Cas ha consigliato agli automobilisti di uscire allo svincolo di Fiumefreddo

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Ausiliari «fantasma» all’Asp di Palermo: in 240 lavoratori chiedono di essere stabilizzati
Leggi la notizia

Un camionista è morto in un grave incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio sull’autostrada A18 Messina–Catania. Nello specifico, lo scontro si è verificato in direzione del capoluogo etneo, nel tratto compreso tra gli svincoli di Fiumefreddo e Giarre, nel Catanese, precisamente all’altezza del chilometro 56,800. Camionista morto in incidente sull’A18 Secondo una prima ricostruzione, un mezzo […]

Catania, sette fermi per la guerra tra clan: tra armi e travestimenti
Leggi la notizia

Un camionista è morto in un grave incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio sull’autostrada A18 Messina–Catania. Nello specifico, lo scontro si è verificato in direzione del capoluogo etneo, nel tratto compreso tra gli svincoli di Fiumefreddo e Giarre, nel Catanese, precisamente all’altezza del chilometro 56,800. Camionista morto in incidente sull’A18 Secondo una prima ricostruzione, un mezzo […]

Catania, minacce e aggressione al lido Le Piramidi: «Ti sparo in faccia»
Leggi la notizia

Un camionista è morto in un grave incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio sull’autostrada A18 Messina–Catania. Nello specifico, lo scontro si è verificato in direzione del capoluogo etneo, nel tratto compreso tra gli svincoli di Fiumefreddo e Giarre, nel Catanese, precisamente all’altezza del chilometro 56,800. Camionista morto in incidente sull’A18 Secondo una prima ricostruzione, un mezzo […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 7 al 13 settembre 2026
di

Dal 7 al 13 settembre è una settimana cruciale nello zodiaco 2026: con un oroscopo che dà nuovo assetto, grazie a passaggi concentrati tutti in poche ore. In soli due giorni i pianeti ridefiniscono la logica dello zodiaco: la bella Venere scivola in un conturbante Scorpione, mettendo anche gli altri segni d’acqua – Cancro e […]

Oroscopo del mese di settembre 2026
di

Settembre è il mese di ripartenza, ritorni, riflessioni romantiche e ragionate: eccoci, dunque, al secondo capodanno del 2026 per lo zodiaco, con un oroscopo ricco di cambiamenti. Il primo riguarda il 10 settembre quando, simultaneamente, Mercurio entra in Bilancia dando il cambio a Venere, che scivolerà in Scorpione. La comunicazione si farà più giusta e […]

Oroscopo della settimana dal 31 agosto al 6 settembre 2026
di

Inizia una nuova settimana, che chiude il mese con il 31 agosto, e vede protagonisti dell’oroscopo i segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno. Con uno splendido Sole riordinatore, accompagnato da Mercurio, entrambi nel segno della Vergine, a volere chiarezza di idee e progettazione nuova. La bella Venere rimane in Bilancia, il suo luogo elettivo […]

Agenda Formazione

Business in chiaro

Oltre i motori

Punto Immobiliare

Professione agente immobiliare: prospettive e opportunità di lavoro in Sicilia
di

Una nuova dimensione della consulenza immobiliare: è quella che si sta delineando negli ultimi anni, puntando sulla formazione continua e l’affiancamento sul campo. Una possibilità di lavoro in Sicilia per nuovi talenti e di crescita anche per gli agenti immobiliari esperti. A raccontare nella nostra nuova rubrica dedicata al mercato immobiliare gli ingredienti necessari sono […]