A18, scontro tra mezzi pesanti: morto un camionista

Immagine creata con l'intelligenza artificiale

Un camionista è morto in un grave incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio sull’autostrada A18 Messina–Catania. Nello specifico, lo scontro si è verificato in direzione del capoluogo etneo, nel tratto compreso tra gli svincoli di Fiumefreddo e Giarre, nel Catanese, precisamente all’altezza del chilometro 56,800.

Camionista morto in incidente sull’A18

Secondo una prima ricostruzione, un mezzo pesante fermo sulla corsia di emergenza è stato tamponato violentemente da un altro camion. Nell’impatto è stato travolto il conducente del primo mezzo, che si trovava fuori dall’abitacolo. Il camionista è morto sul colpo nell’incidente. Ferito il conducente dell’altro camion, trasportato in ospedale a Catania.

Rallentamenti e lunghe code

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Giardini Naxos (in provincia di Messina), i vigili del fuoco del distaccamento di Riposto (in provincia di Catania) e gli operatori sanitari del 118. L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità, con rallentamenti e lunghe code. Il Cas ha consigliato agli automobilisti di uscire allo svincolo di Fiumefreddo.