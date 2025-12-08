A San Gregorio di Catania, in un’area da decenni lasciata a sterpaglia lungo viale Europa, da lunedì è operativo il nuovo complesso sportivo promosso dalla SSD Prestige Padel, realtà guidata da Giovanni Palma e Massimo Franco, con la supervisione tecnica del maestro di padel Antonio Amore. Prima dell’apertura al pubblico, una serie di test interni con tecnici del settore ha permesso di mettere a punto gli ultimi dettagli.

La struttura e i campi da padel al coperto

La struttura, con investimento interamente privato, sorge su un terreno di 14mila metri quadrati e il progetto è stato diviso in due fasi. La prima, già completata, riguarda l’area sportiva: sei campi da padel al coperto ospitati in un’unica tensostruttura con archi lamellari alti 12 metri e mezzo al centro e oltre otto metri nei punti di gioco. Le misure e l’impianto di illuminazione rispettano gli standard richiesti per tornei nazionali e internazionali indoor, un unicum in Sicilia. All’esterno si trovano altri due campi da padel e due campi da tennis in resina Mapei, anch’essi regolamentari. Gli spogliatoi possono accogliere fino a 60 atleti. Presenti anche un bar, un’area reception e un parcheggio da circa cento posti auto. I campi sono già fruibili e sono iniziate le prime partite.

La seconda parte del progetto, che partirà nelle prossime settimane, prevede una struttura in cemento con palestre, nuovi spogliatoi, una sala destinata alla fisioterapia, oltre a un ristorante, un bar, una sala riunioni e alcuni locali commerciali pensati per l’abbigliamento sportivo. Sono previsti anche una sala massaggi, otto camere di foresteria al primo piano per ospitare atleti e accompagnatori, e un roof garden con bar. All’esterno sorgeranno un solarium con piscina estiva e campi dedicati al pickleball, disciplina ancora poco diffusa in Italia. L’obiettivo è completare l’area piscina per l’estate e chiudere l’intero progetto entro il 2026. I lavori della seconda fase dovrebbero iniziare a gennaio, dopo il via libera già ottenuto.

Sport e non solo: «Si tratta di uno spazio inclusivo»

Nelle intenzioni dei promotori, la struttura non vuole essere soltanto un luogo dove prenotare un campo. L’idea è quella di creare un centro multidisciplinare per adulti e famiglie, capace di ospitare anche eventi e momenti di socialità, seguendo un modello già diffuso in alcune regioni del Centro Italia. «Il padel è uno sport che diventerà disciplina olimpica ed è fortemente socializzante – spiegano gli ideatori -. Per questo abbiamo pensato a uno spazio inclusivo e aperto a tutti, dove lo sport non sia separato dal piacere di vivere un ambiente sano».