Pachino, spara col fucile perché non riesce a dormire

Non lo fanno dormire e lui spara sette fucilate. A Pachino, in provincia di Siracusa, un 69enne è stato denunciato dalla polizia per aver esploso sette colpi in aria con il suo fucile calibro 12 semi-automatico. L’uomo avrebbe detto di averlo fatto perché disturbato dai rumori notturni prodotti da alcuni lavoratori nelle vicine serre.