Catania, picchia i figli minorenni: bambina trovata in lacrime in balcone

Foto generata con AI

La segnalazione di maltrattamenti su un bambina, a Catania, l’arrivo dei carabinieri e la denuncia della madre 34enne. Il caso avviene in zona Cannizzaro, dove i militari sono stati chiamati dai vicini di casa che hanno assistito alle violenze e ripreso la scena con il cellulare. Il video mostra la donna mentre colpisce più volte la figlia piccola, per terra in balcone e in lacrime. Arrivati a casa, i carabinieri hanno trovato la bambina del video con evidenti segni sul volto – la guancia destra tumefatta dai colpi – e altri figli minorenni della donna.

La casa della famiglia mostrava gravi carenze igienico-sanitarie e indizi di trascuratezza delle condizioni dei bambini. Le indagini hanno permesso di ricostruire che l’aggressione alla bambina non si sarebbe stato un caso isolato, ma una delle abituali violenze esercitate dalla madre sui figli. Oltre a minacce e umiliazioni. I piccoli sono stati quindi allontanati e collocati in una struttura protetta. Mentre la madre è stata arrestata in flagranza per maltrattamenti contro familiari o conviventi e sottoposta agli arresti domiciliari.