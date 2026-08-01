Catania, rimossi 40 mezzi abbandonati in un parcheggio pubblico vicino l’aeroporto

01/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un parcheggio pubblico vicino all’aeroporto di Catania diventato un cimitero di auto abbandonate e, adesso, rimosse. L’operazione della polizia insieme ai vigili urbani etnei ha portato alla rimozione di 40 veicoli senza assicurazione e, per lo più, fermi lì da molto tempo. Due auto, risultate già sequestrate in precedenza, sono state confiscate. E un’altra è risultata rubata pochi giorni prima. La rimozione ha permesso di liberare un’area pubblica, rendendola di nuovo disponibile al parcheggio di cittadini e turisti. Durante l’operazione, sono stati controllati anche due chioschi bar della zona. Entrambi sanzionati per un totale di 30mila euro. Tra le contestazioni, aver trasformato la licenza da itinerante a fissa, occupato abusivamente il marciapiede con tavoli e sedie, e in un caso aver creato una sorta di magazzino abusivo.

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