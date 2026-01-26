Oroscopo settimanale dal 26 gennaio all’1 febbraio 2026

Questa a partire da lunedì 26 gennaio sarà una settimana che vede un allineamento planetario in Acquario, che favorirà molto anche l’oroscopo di Bilancia e Gemelli. I segni d’aria sono al top, mentre i fuoco Leone, Sagittario e Ariete beneficiano collateralmente dei pianeti. Il Leone un po’ come una sfida e l’Ariete ospiterà il grande Nettuno, che comincerà a far sentire le onde del cambiamento. I segni d’acqua Cancro, Scorpione e Pesci saranno più emotivi, introspettivi e fluttuanti del solito. Mentre, sul fronte dei segni di terra, il Toro resisterà felicemente a tutto, risolvendo vicissitudini, la Vergine pianificherà molto bene e si lascerà andare, e il Capricorno si aprirà ai sentimenti, senza dimenticare di strutturare la sua economia. Buona settimana ai dodici dello zodiaco dalla nostra rubrica astrologica.

Ariete

Grandi novità nel vostro cielo da questa settimana, con la presenza di Nettuno che sembra segnare un’epoca diversa della vostra vita. Che vi aspetta per portare voi Ariete di nuovo al comando di qualcosa di importante, epocale e pregnante per le vostre esistenze. La vostra vita si arricchisce di tantissime nuove angolazioni, esigenze, propensioni e obbiettivi. Nettuno è un pianeta che ha molto a che fare con lo spirito e i sentimenti: anche in amore cominciate a costruire la vostra felicità.

Toro

Settimana, questa dal 26 gennaio, volta alla concentrazione su voi stessi, con l’oroscopo chde sconsiglia dialoghi inutili o scontri improduttivi con il partner. Alcuni pianeti vi incitano a prendervi cura della vostra salute e del vostro benessere personale, a cui tanto aspirate. Arriveranno molti aiuti da parte di persone che amate e a cui volete bene, ma non vi servirà troppo ragionare sulle cose. Piuttosto fruirne e potenziare al meglio la vostra possibilità lavorativa, anche da remoto. Ambito a cui state attraccando da poco.

Gemelli

Venere e gli altri pianeti sembrano funzionare molto meglio dal trigono con l’Acquario, e gli stimoli non mancano in nessun settore. Ora siete voi Gemelli i padroni del gioco, e non dovrete nulla per dimostrare disponibilità lavorativa e concretezza pratica. Nel lavoro, i vostri sforzi segneranno comunque una discreta vittoria, anche se per adesso sarà un risultato parziale. Mentre in amore comincia veramente il dinamismo, con delle novità che potrebbero significare molto per voi. Se controllerete il vostro interesse e lo manifesterete senza giocare di tattica.

Cancro

Settimana, questa dal 26 gennaio, che l’oroscopo annuncia piena di sogni e grandi suggestioni emotive per voi Cancro. Che avrete un umore altalenante, poiché la vostra Luna incontrerà e, talvolta, si scontrerà con molti pianeti nello zodiaco. Il cielo astrologico vi consiglia di riconsiderare alcune priorità, e di essere un po’ più attenti alla praticità delle cose piuttosto che ai sentimenti. Molti di voi accetteranno di lasciare perdere alcune questioni, con il partner o con qualche ex, che non hanno molte soluzioni.

Leone

Settimana varia per voi Leone, che state attraversando un periodo complesso e pieno di trasformazioni. Ma anche di voglia di fare e di mettere un po’ di estro creativo nelle vostre vicende professionali, che sembrano migrare verso direzioni più audaci e costruttive. Mentre in amore è consigliabile coccolare il partner, che potrebbe sentirvi distanti o deconcentrati dal rapporto. È naturale in un periodo in cui i pianeti, in opposizione in Acquario, vi proiettano in un dinamismo vario e pieno di sorprese ogni giorno.

Vergine

Settimana super produttiva per gli amici della Vergine, che riordinano il mondo intorno a loro e riprogrammano tutto con cura. Anche nei sentimenti, cominciando a programmare stagioni, vacanze e viaggi. Non mancheranno nel fine settimana anche dei piccoli spostamenti: vi muoverete in perfetta sincronia con il tempo e gli impegni. Il vostro segno zodiacale corrisponde anatomicamente all’intestino, ossia il nostro secondo cervello: abbiate, quindi, cura della vostra alimentazione e salute psicofisica. Sarà importante concedersi spazi e tempi, concedendo riposo al corpo, quando lo richiede.

Bilancia

Finalmente una bella settimana per voi Bilancia, che avete ben cinque astri in trigono dall’amico Acquario. Cambia, finalmente, l’aria e molte cose belle arrivano copiose ad allietarvi. Il lavoro incontra sempre meno ostacoli e più collaborazioni. In amore c’è una forte ripresa: procede fluido e sereno, all’insegna di una ritrovata comunicazione. Nettuno inizia la sua opposizione e qualche nostalgia vi prende. La fluttuazione emotiva del pianeta andrà sfruttata in maniera creativa, sviluppando un po’ di tensione d’artista. Che vi renderà molto meno ingessati e più emotivi, alla ricerca del bello.

Scorpione

In questa settimana dal 26 gennaio l’oroscopo prevede, per voi Scorpione, sfide molto ardite. Poiché i pianeti in Acquario propongono prove piacevoli da superare e problematiche che, al lavoro, non faranno altro che mettere in evidenza i vostri talenti. Dalla vostra capacità organizzativa al sangue freddo di chi risolve in fretta i problemi. Anche in amore sarete più aperti e disponibili, e coscienti che occorrono ancora delle fasi di maturazione nel rapporto. Necessarie a un maggiore sviluppo delle condizioni ottimali nella vostra vita e in quella del partner.

Sagittario

Irrequieti, voi Sagittario, questa settimana: tanto da essere pervasi da una voglia convulsa di esperire nuove cose. Al lavoro scalpitate perché volete cambiare molte cose e avete lavorato sodo per ottenerle. I tempi di attesa vi frustrano un po’, ma cercherete di cogliere al meglio gli stimoli alternativi che, dall’amico Acquario, vi rendono più carichi e divertiti. Mentre qualcosa con il partner è visibilmente più agitato: come se, per un attimo, non parlaste più la stessa lingua. Sarebbe consigliabile spiegare cosa vi passa per la mente, considerato che non sempre risulterete leggibili…

Capricorno

Ottimo cielo per voi Capricorno, che si sgombra da ansie e pesantezze, ma che non demorde un attimo dalle ambizioni. Sarà una settimana in cui vaglierete meticolosamente alcuni aspetti che riguardano il vostro futuro pratico. A livello economico, potrete ottenere il massimo se giocherete bene le vostre carte, varando un progetto a lunga scadenza. Mentre in amore le continue sorprese vi allietano: vi sentite innamorati e vi intenerite per poco. È un momento di maggiore presa di coscienza della vostra vita e di computo degli affetti, che si rivelano assai solidi ed efficaci. Non perdete la voglia di sognare e di essere presenti per chi vi ama.

Acquario

Una settimana delicata, questa dal 26 gennaio, per voi Acquario, che ospitate ben cinque pianeti: sommersi di stimoli, l’oroscopo vi consiglia di tenervi forte. E di tarare bene le vostre energie. Sarete impegnati su tanti fronti e, tra cambiamenti e innovazioni, vi si raccomanda di essere meno elettrici e più diplomatici. Anche se non sempre sarete capiti, meglio esternare il meno possibile idee o pensieri personali che, di norma, siete ben distanti dal trattenere. Ma che, in questo periodo così intenso, rischiano di creare tensioni con i vostri referenti lavorativi o collaboratori. In amore, invece, Venere sta lavorando bene sui vostri sentimenti, che si sciolgono e confondono con le mille suggestioni che state vivendo.

Pesci

Settimana per voi molto significativa, visto che la passerete con il trasloco di Nettuno dai Pesci, che farà finire un’epoca e ne genererà un’altra. Il vostro pianeta, prima di lasciarvi, vi darà un aumento della vostra sensibilità, già di per sé abissale, e vi permetterà di agire con un intuito fuori dalla norma. Vi convincerete che alcune cose non vanno più bene e, con serenità, le lascerete andare. Come le collaborazioni futili o che non hanno dato risultati. Proverete, invece, a saggiare nuove direzioni, convincendovi a poco a poco che siete sulla strada giusta: a volte vi sembrerà spietato, ma dovrete comunque trarre delle conclusioni.