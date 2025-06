Oroscopo settimanale dal 23 al 29 giugno 2025

Inizia una settimana bellissima, la prima dell’estate, quella che prometterà tanto ai segni zodiacali, in particolare ai segni d’acqua Cancro, Scorpione e Pesci; mentre i fuoco Ariete, Leone e Sagittario godono in maniera riflessa di risvolti davvero importanti, che girano intorno alle loro vite; gli aria Gemelli, Bilancia e Acquario sembrano centrare molto su successi lavorativi e personali, mentre dovranno accettare in taluni casi di lasciare andare alcune collaborazioni, in particolare la Bilancia; infine i terra Toro, Vergine e Capricorno sono indaffarati a ricostruire le loro vite sentimentali.

ARIETE

La settimana, per voi Ariete, inizia all’insegna di tanta energia attiva, che vi permetterà di essere solleciti in tutto. Molti di voi riattiveranno l’energia tipica del segno, facendosi in quattro per riuscire a prendere di nuovo in mano la vostra vita e dirigere il tutto verso nuove ambizioni.

Amore

In amore siete pregni di voglia di concretizzare, di portare le cose a compimento, di concludere con fasi incerte e imprecise per convolare verso rapporti più strutturati e sicuri. Non manca di certo la passione, ma volete di più dalla coppia.

Lavoro

Anche in questo campo, le ambizioni si stanno trasformando in possibilità e voi state battendo i ferri che sono ancora caldi. Volete raggiungere delle posizioni apicali, anche i più disinteressati si ritroveranno catapultati in un cambio di scenario che prevede molto più spazio per voi: solo l’ansia e lo stress vi saranno nemici.

TORO

Per voi Toro, la settimana è caratterizzata dal bisogno di sicurezza e stabilità. Farete di tutto per ottenere la pace che tanto avete desiderato, un senso di armonia che non vi porti a scontrarvi più con il partner o nella realtà lavorativa. Tenderete a sperimentare di tutto, persino a stravolgere le vostre tattiche abituali.

Amore

I single saranno impietosi nello scartare persone aleatorie e situazioni confuse, detesterete le bugie e, con Mercurio avverso dal 26, cambierete comunicativa con il partner, esprimendovi più con gli occhi e con i gesti. Le coppie fisse ritrovano l’intesa.

Lavoro

Nel lavoro. voi Toro siete sempre per la pace e per l’ottimizzazione delle cose: anche stavolta mostrerete un senso pratico molto forte, vi distinguerete, anche scontrandovi con la smania di competizione di taluni colleghi, mentre con i collaboratori tenderete a supervisionare tutto non fidandovi troppo.

GEMELLI

Con Mercurio che corre via dai vostri gradi zodiacali, per scivolare dentro ai sogni del Cancro, voi Gemelli vi sentite di nuovo vivi e pieni di grande apertura e agilità mentale. Tutto sembra accelerare e voi vi chiedete se sia confusione o la situazione che vi sfugge di mano: forse dovrete cambiare approccio, e il novilunio vi darà modo di farlo con grande serenità.

Amore

In amore vi sentite interrotti: poco tempo da dedicare all’intimità, i single avranno più attitudine a flirtare, a divagare, a sperimentare frequentazioni e conoscenze, mentre per le coppie sembra ci sia una certa incomunicabilità e troppe differenze caratteriali, che in questo periodo sembrano giocare ruoli fondamentali e, talvolta, ostativi.

Lavoro

Forse al lavoro dovrete ascoltare di più i collaboratori e i referenti: siete così accelerati questa settimana da non prestare la dovuta attenzione ai vostri interlocutori, questo potrebbe rischiare di farvi sentire scoordinati e, a volte, non seguiti.

CANCRO

La settima per voi Cancro si apre bene, con un Giove esuberante da gestire e da distribuire bene. Il Sole e Mercurio arrivano a darvi una grande sferzata di energia, anche se le quadrature con Saturno e Nettuno si faranno sentire: dovrete imparare a gestire queste energie nuove. L’estate comincia con voi, e vi vuole dinamici e performanti. Non andate in confusione e chiedete consiglio quando servirà.

Amore

Ottima disposizione in teoria, ma sempre un po’ male organizzate le vostre energie, che vi fanno turbinare in un vortice di emozioni con cui a volte potreste investire il partner, oberandolo di troppi elementi da gestire. Riuscirete comunque a trovare romanticismo e dolcezza. I single si risvegliano, mentre le coppie proveranno a bilanciare le cose.

Lavoro

Con Saturno in quadratura il lavoro pesa un po’ più del solito. Tanto più che le quadrature complesse, tra Sole e Giove nei gradi del Cancro, e Nettuno e Saturno in Ariete, rendono la situazione molto complessa: il lavoro vi chiede di scegliere, e di spostarvi o fare fronte a nuove e grandi responsabilità.

LEONE

Il vostro astro, il Sole, ha decretato che è estate, e si congiunge a Giove, seppure alle vostre spalle nel segno precedente. Voi Leone già sentite la rivoluzione energetica che comporta questa nuova configurazione, siete assetati di luce, di chiarezza e di sentimenti intensi a tutti i livelli: in amore, al lavoro e in tutte le manifestazioni del sociale, che già state riprendendo.

Amore

In amore volete chiarire molte cose, con voi stessi e con il partner. Forse sarete un po’ più irruenti e travolgenti del solito, proverete a stupire e a fare chiarezza su alcuni dubbi che vi rendono perplessi, poiché se è vero che Sole e Giove congiunto sono una benedizione, entrambi si oppongono a Plutone e alla sue misteriose ombre. Occhi aperti in amore…

Lavoro

Il vostro cielo è al trigono con Saturno e Nettuno, e cresce la voglia di sentirvi sempre più forti e grandi, a volte esagerando un po’ e facendovi prendere la mano. Con Mercurio che si nasconde dietro il vostro cielo potrebbero accadere alcune incomprensioni con i colleghi: siate comunque concentrati sul lavoro organico e non centralizzate tutto su di voi, i tempi non sono azzeccati.

VERGINE

Adesso che per voi Vergine è iniziata la fase più serena, e che molti problemi si sono dissolti, tenterete di riprendere in mano la padronanza delle cose, e gestirete al meglio la vostra capacità di ottimizzare tutto. Vi porrete obbiettivi, sanerete le piccole beghe e cercherete di affrontare le cose in maniera più rilassata e salubre.

Amore

Non è un momento particolarmente brillante, poiché le fasi della Luna renderanno tutto molto emotivo e, a volte, incomunicabile. Sicuramente Venere in Toro vi ha restituito le dinamiche affettive, ma c’è ancora il problema di farsi riconoscere dal partner nelle vostre esigenze.

Lavoro

Tutto è più leggero ora che le nubi si sono dipanate, ma cercherete di fare anche meglio: sfrutterete, infatti, la possibilità di estendervi nel lavoro, e farvi servire la capacità di creare accordi e condizioni di miglioramento. A volte non vi accorgete di dare al lavoro e agli impegni un peso troppo esagerato…

BILANCIA

Settimana molto complessa per voi Bilancia: inizia la quadratura del solstizio con il Sole in Cancro, e Giove al suo fianco che pretende sempre di più. Sentirete forte l’esigenza di riuscire a riemergere, a fare del vostro meglio per aggiustare rapporti e ad essere performanti al lavoro, anche a volte trascurando il bisogno di delicatezza che avete in questo momento.

Amore

Il vostro cielo invoca attenzione in amore e voglia di delicatezza, di sincerità e di tanta comprensione. Probabilmente sentite il partner non completamente convinto o coinvolto, con assenze che dipendono molto dai vostri umori, che riguardano la vostra apprensione lavorativa e tutte le problematiche a volte un po’ sclerotizzate dall’ansia. Forse dovreste impegnarvi a essere meno agitati con i vostri punti di vista, che a volte elidono quelli del partner.

Lavoro

Il cielo è decisamente pieno di pretese e, con Sole e Giove in quadratura, e Saturno e Nettuno in opposizione, non sarà semplice. Peraltro anche Mercurio, giorno 26, si aggiungerà alla schiera dei pianeti contro. Cercate di non alzare l’asticella della sfida, e di non pretendere di arrivare per forza a mete troppo ambiziose rispetto al momento che state vivendo.

SCORPIONE

Che meraviglia, per voi Scorpione, ricevere la corroborante energia di Sole e Giove: coraggio e voglia di vivere, proprio quello che ci voleva dopo anni di vicissitudini davvero forti. Ed ecco che neanche la capricciosa Venere in opposizione potrà smontarvi, e anche Mercurio sarà dalla vostra a partire dal 26, e vi aiuterà a riprendere i rapporti sociali in maniera fluida e piena di grande fiducia.

Amore

Vi sentite di poter condividere tutto, e di fare della vostra relazione un capolavoro. Non sempre riuscirà, ma ciò che conta è che siete pronti di nuovo ad amare e a rendervi partecipi della relazione. Il vostro cielo è fortemente preso da correnti emotive davvero intense, state decidendo se prendere un po’ più sul serio una relazione, se siete single.

Lavoro

Lo Scorpione questa settimana al lavoro avrà gioco facile, soprattutto dopo il 26, quando Mercurio si schiererà dalla parte dei segni di acqua, determinando una serie di possibilità fluide, veloci e provviste di grande potenzialità per il futuro. Curate bene le pubbliche relazioni e siate molto discorsivi: incanterete chiunque.

SAGITTARIO

Ora che i pianeti, per voi Sagittario, si fanno quanto mai benevoli, sembrate pronti al decollo. Adesso che il lavoro e le cose pratiche stanno per darvi grandi soddisfazioni, volete di nuovo dedicarvi alle vostre passioni, sentirvi di nuovo liberi e istintivi e assorbire l’esaltazione del vostro pianeta, Giove, che vi fa muovere senza filtri e di nuovo liberi.

Amore

Voi Sagittario cercate un compagno nel senso più stretto della parola, ovvero una persona che sappia condividere con voi una grande avventura che è la vita, viaggiare e scoprire insieme le cose più emozionanti. Un partner che si stupisce delle piccole cose, senza complicazioni, è proprio tutto ciò che chiedete e tutto ciò che vi va di vivere, e in questo periodo sarà possibile.

Lavoro

Con la poderosa alleanza di Saturno e Nettuno, non solo il lavoro va a gonfie vele, ma vi procura anche una grande soddisfazione carrieristica. Molti di voi si sentiranno gratificati, e altri saranno felici di intraprendere una nuova scalata al successo. Il cielo è densamente preso da una forte positività, con l’esplosione del vostro Giove in esaltazione, e non è assolutamente discutibile il mollare un progetto ambizioso.

CAPRICORNO

Seppure voi Capricorno siete spossati dai troppi impegni, e le attività multiple che conducete, a volte, vi oberano, questa sarà una settimana bella in termini di obbiettivi raggiunti e traguardi superati. Ma c’è ben altro a cui puntate, sia in termini pratici che in quelli affettivi, dove la situazione ancora non vi soddisfa pienamente.

Amore

Venere è sì in trigono, ma forse non vi soddisfa come vorreste, poiché gli aspetti collaterali vi impediscono di concentrarvi troppo sulla dinamica affettiva. Molti di voi stanno tentando strade già conosciute, che non danno i risultati che vorreste: prendete in esame che, se volete un certo tipo di relazione, saranno da prendere in considerazione solo persone capaci di mantenere serietà e costanza e di farvi stare bene.

Lavoro

Siete il segno del lavoro e avete contro il vostro pianeta, Saturno, anch’esso rappresentante della sfera lavorativa. Non significa che il lavoro va male, anzi, ma che sarà tutto più complicato e complesso del solito. Le ambizioni si fanno forti e volete spingere il più possibile. Mentre la realtà che vi aspetta sarà decisamente molto più impegnativa, state costruendo un progetto a lungo termine che sarà un trionfo.

ACQUARIO

Una settimana splendida per voi, che siete sempre più alleggeriti dai pensieri, ma sempre più oberati da cose da fare. Il successo che le stelle per adesso disegnano per voi è tangibile, ma state bene, vi sentite di nuovo molto affascinanti e decisamente pieni di grandissima enfasi creativa. Mentre aspettate la restituzione e il riscatto del vostro pianeta, ancora per poco prigioniero in Toro, ecco che troverete molto piacevole darvi a esperienze nuove.

Amore

Il momento è stupendo, poiché vi sentite coperti di attenzione, corteggiatissimi e pieni di fascino. Avrete gioco soprattutto se siete single; se invece siete in coppia, il momento è eccezionale per rinverdire la passione e dedicarsi di più al partner. Servirà però che siate un po’ meno concentrati su voi stessi e sulle vostre novità: il partner potrebbe rimproverarvi la scarsa attenzione e i single potrebbero correre il rischio di sembrare un po’ troppo superficiali.

Lavoro

State andando a gonfie vele e dimostrate come non mai talento, originalità e competenza. La settimana sarà caratterizzata da una serie di persone interessate a voi, al vostro lavoro e alle vostre competenze, che necessitano di ancora più spazio. E sarà proprio questa settimana che qualcuno deciderà di darvi ancora più possibilità di manovra.

PESCI

Settimana piena di emozioni e, a volte, anche di un po’ di nostalgia. La sensibilità di voi Pesci è la più ampia di tutto lo zodiaco e i cambi planetari, questa settimana, la solleciteranno non poco. Saturno davanti a voi in Ariete vi ricorderà il passato e alcune possibilità che forse, nel tempo, sentite aleggiare come possibilità.

Amore

In amore qualcosa dal passato sembra fare capolino nelle vostre vite, e determinare una percezione romantica e fortemente legata al vostro vissuto più intimo. Molti di voi saranno più sentimentali ed emozionanti del solito con il partner; i single, invece, potrebbero impelagarsi in direzioni un po’ confuse e contraddittorie.

Lavoro

Con un Saturno così imponente proprio davanti a voi state, valutando i limiti di una serie di persone intorno, alcuni di voi potrebbero essere stanchi a tal punto da chiedere delle ferie anticipate, e forse rimanderete alcune decisioni drastiche al rientro. Avete voglia, in questo ambito, di spiccare il volo e di lasciare le zavorre o gli elementi improduttivi a terra.