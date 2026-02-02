Oroscopo settimanale dal 2 all’8 febbraio 2026

Settimana, dal 2 all’8 febbraio 2026, densa di eventi planetari, con un oroscopo altrettanto ricco. La concentrazione dei pianeti in Acquario aiuta anche Gemelli e Bilancia. Mentre la bella Venere riscalda il cuore dei Pesci, ma anche di Cancro e di Scorpione. Toro, Vergine e Capricorno rimettono tutto a posto: ricaricando le energie, si sentono meglio e più forti. Ariete, Leone e Sagittario, infine, si lasciano trasportare dalle sensibilissime e oniriche onde di Nettuno! Buona settimana ai dodici, dalla nostra rubrica astrologica.

Ariete

Inizia la vostra prima settimana con Nettuno nel segno zodiacale dell’Ariete. La vostra forte volontà sembra quindi declinare in una maggiore profondità sentimentale. Vi sentite molto più permeabili alle emozioni e vi riservate maggiore voglia di dialogo e chiarimenti con il partner e le persone a cui tenete davvero. Il vostro cielo è davvero ricco di suggestioni positive, con un Marte amico che, dall’Acquario, vi rende molto più dinamici e desiderosi di lavorare in squadra. Una divina confusione ricca di vita, la vostra!

Toro

Per voi Toro la presenza di Urano nel segno, che ha ottimi rapporti con i pianeti in Acquario, vi fa sentire forti e capaci di affrontare a uno a uno i problemi che si presentano. Ora avete gli strumenti per cambiare tutto o rimettere in ordine le cose che avevate trascurato. Anche in amore Venere richiede il suo tributo, e vi vuole di nuovo intenti a coccolare e curare il vostro rapporto di coppia, che sembra fare di nuovo da padrone. Gli amici, intanto, fanno sentire la loro amorevole presenza.

Gemelli

In questa settimana dal 2 febbraio, l’oroscopo promette che inizierete a vedere i contorni delle vostre tante cose in corso. Scartando possibilità che non vanno più bene per voi, in un momento ricco e denso della vostra vita. Sul lavoro, riducete le cose da gestire o rischiate di andare verso uno stress che vi confonderà. Altrettanto in amore, dov’è richiesta maggiore chiarezza di intenti, sia dal partner che da voi. Allegri i contorni in cui vi muovete: siete davvero in rinascita da un punto di vista sociale.

Cancro

Un cielo sempre un po’ emotivo per voi Cancro, che coltivate sogni romantici e desiderate ancora qualcosa di più per la vostra vita sentimentale. Le stelle vi invitano a un’attenta analisi introspettiva, che indaghi sulla vostra capacità valutativa che, ultimamente, lascia spazio a poche varianti. Mentre i sentimenti si fanno più forti, distanze o tempi potrebbero essere le difficoltà principali. Non esagerate con le richieste al partner e, al lavoro, non pretendete troppo né da voi né dai collaboratori. Che, spesso, assorbono la vostra onda emotiva.

Leone

Per voi Leoni, sotto le opposizioni dei pianeti in Acquario, l’oroscopo di questa settimana dal 2 febbraio prevede la possibilità di grande riuscita. Poiché, più calmi e carismatici, otterrete riconoscimenti e gratifiche importanti. Lavorate sullo stile e la diplomazia: non è certo il momento di ruggire. In amore, il partner potrebbe sentirsi un po’ trascurato: è il caso di estendere un po’ di attenzione a chi vi sta accanto e vuole amarvi. Novità in famiglia, su figli e faccende legali che sembrano avere soluzioni più pratiche.

Vergine

Settimana molto gratificante per voi Vergine, in cui Nettuno viene meno dall’opposizione dopo 14 lunghi anni. Ed è proprio questa sensazione di contorni chiari che vi pervade, rendendovi più sicuri e meno in balia degli eventi. Il tutto mentre i pianeti in Acquario vi aiutano nei tecnicismi, con strumenti utili a superare ogni ostacolo e promesse di sogni realizzabili e conquiste serene. Il vostro animo pare volere gestire al meglio alcune occasioni spontanee, rendendovi tutto molto più semplice. In amore è il trionfo dell’intimità e della piacevolezza.

Bilancia

In questa settimana dal 2 febbraio i pianeti in trigono a sostenervi sono tanti, ma il vostro oroscopo sa che non bastano a voi Bilancia. Almeno non per sentirvi pienamente padroni della situazione in un contesto lavorativo che sembra crearvi ancora incertezze. Probabilmente potrete godere di tante opzioni, ma non di certezze in senso assoluto. Questa, però, è più una vostra attitudine al controllo e alla voglia di sicurezza che una realtà. In amore, Venere in trigono fa il suo lavoro, mettendovi nelle condizioni di ritrovare accanto al partner la piacevolezza che vi riserva l’amore.

Scorpione

Dal 2 febbraio inizia, per voi Scorpione, una settimana di scelte definitive: l’oroscopo vi consiglia di guardare al lavoro, ma in generale a tutto il vostro mondo pratico. Il vostro cielo è assolutamente incline alle svolte decisive, quelle che vi eliminano un problema una volta e per tutte. Al lavoro, in particolare, cambierete tutto ciò che non va: eliminerete le spese di troppo e giustificherete il vostro operato con i fatti. In amore, forse rischiate di essere troppo intransigenti con il partner che, con quella Venere di traverso, ancora non manda segnali chiari.

Sagittario

Settimana ideale per la pianificazione e anche per calmare un po’ i bollenti spiriti di voi Sagittario. Che, con l’ammasso planetario in Acquario, tendete a velocizzare e ingigantire tutto. A volte esasperando le condizioni e cambiando voglia ogni cinque minuti. Per adesso l’iperattività planetaria è la dominante del vostro cielo, determinando questo stato allegro di cose. Che rendete sempre positivo e attivo, programmando viaggi, step lavorativi o piccoli cambiamenti per la coppia, che diventano avventure da dividere in due. Il cielo è molto generoso di possibilità e strumenti che vi saranno utili. Attenti, però, a non fare impazzire il partner…

Capricorno

L’operosità dei pianeti nel cielo accanto al vostro, quello dell’Acquario, ha la capacità di farvi vedere chiari gli obbiettivi, di dirigervi verso ciò che voi Capricorno amate di più: la visione chiara delle cose. Progetti e aspettative sono il segno distintivo di questa settimana, ricca di vantaggi e proposizioni interessantissime, che servono a dirigere meglio il vostro operato. Anche in amore sembrate rinnovati: vi piace condividere con il partner le novità lavorative e parlarne, ma attenti a non sottrarre tempo al romanticismo!

Acquario

Molto movimentato, questa settimana, il cielo dell’Acquario, che vi vuole ancora una volta protagonisti. Il vostro animo sembra attraversato da mille correnti emozionali che, a volte, vi sfiancano. In amore succede qualcosa di rocambolesco, che riassetta tutti i parametri e vi mette nelle condizioni di gestire al meglio la vostra vita. Che sembra esplodere, questa settimana, di un’inattesa felicità. Non distraetevi troppo, però, visto che la vostra capacità vulcanica di essere originali sembra assorbirvi totalmente.

Pesci

Il cielo di voi Pesci, questa settimana, è dolcissimo, poiché la bella Venere fa sentire il suo influsso evidente e forte. Voi siete il luogo zodiacale in cui Venere è alla massima potenza e vi espande all’infinito da un punto di vista sentimentale. Dando il via a mille nuove emozioni, amori e fortificazioni di rapporti che tendono a cementarsi e a diventare importantissimi nella vita. Nel sociale forse sarete più sensibili, ma sbaraglierete ogni ostacolo con la vostra sensibilità diffusa e avvolgente!