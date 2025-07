Oroscopo settimanale: dal 14 al 20 luglio 2025

ARIETE

Inizia una nuova settimana all’insegna del fare e dell’agire. E inizia proprio riprendendovi impegni e la vostra voglia di fare, che non si ferma mai e che vi motiva sempre di più. Marte, il vostro pianeta, è decisamente più metodico, mentre la vostra carica è generata da Saturno e Nettuno nel segno, che uniscono voglia di fare e fantasia, significati e voglia di rinnovamento. Giove, dalla sua quadratura, vuole solo rendervi più ambiziosi.

Amore

In amore provate ad ascoltare di più il partner, a dare voce al bisogno di tenerezza ed empatia che state vivendo per adesso: siate generosi e, se siete single, non fermatevi alle apparenze. Fatevi, piuttosto, stupire dalle persone, dai loro racconti e scoprirete che non tutto è come sembra e che anche persone su cui non puntavate potrebbero stupirvi.

Lavoro

La spinta dei pianeti vi mette nelle condizioni di avere voglia di affermazione e lo spazio di manovra necessario per esercitare le vostre immense capacità che, da questo periodo in poi, vorranno esplicarsi in maniera più ambiziosa e spericolata. Con un po’ di metodo e di analisi in più, partorirete dei grandi progetti.

TORO

Inizia, per voi Toro, quella fase annunciata che materializza un relax invocato per tanto tempo. Ma, contemporaneamente, si accende in voi una nuova voglia di vivere e innamorarvi di nuovo delle cose e della bellezza in generale. La vostra realtà sembra di nuovo ammantata dal benessere, ma anche da un soffio creativo, che vi impedisce di stare con le mani in mano.

Amore

Marte in trigono vi rende di nuovo attivi e pieni di grande voglia di essere complici e curiosi con il partner e, nel caso dei single, delle persone nuove che stanno vivendo la vostra conoscenza in maniera sentita e presentissima. Vi sentirete attraenti e con molte possibilità di sperimentazione a disposizione.

Lavoro

A lavoro, molti di voi si accorgeranno di avere una coscienza delle cose più ampia dei collaboratori e dei referenti lavorativi, e vi cimenterete nell’impresa di fare capire a tutti la vostra idea, la vostra visuale. Risulteranno spiazzanti, al punto di far tacere anche chi non perde occasione di criticarvi.

GEMELLI

Una settimana da economisti per i Gemelli, ma non in senso economico, piuttosto mentale. Troverete, infatti, urgente riordinare le idee, gli armadi, la vostra casa, il lavoro e la vostra vita. La scossa uraniana del gigante planetario, che ospitate da poco, riverbera su tutta la vostra realtà: vi piace e non vorrete mai più perderne le redini.

Amore

Sembra un momento molto interattivo tra voi e il partner: vi piacerà, infatti, condividere il vostro spazio sociale, frequentare persone nuove o scambiarsi gli amici in una più affettuosa conoscenza, come se entrare l’uno negli affetti dell’altro vi faccia sentire scambievoli e disponibili.

Lavoro

Al lavoro fate i conti, tirate le somme e vi pregiate dei risultati crescenti in tutte le occupazioni da poco intraprese, mentre chi svolge da sempre il solito lavoro sentirà il bisogno di innovare qualcosa. Tempi e costi verranno ottimizzati, detesterete però sentirvi rallentati dai tempi altrui.

CANCRO

Una settimana che inizia con una certa tensione emotiva, per voi Cancro, che siete più suscettibili alle emozioni del solito. Probabilmente i conti che avete fatto con la realtà e i vostri sogni richiedono qualche piccolo sacrificio, vi sentirete un po’ più sguarniti e con qualche sacrificio in più da fare. Ma Marte vi aiuterà a comunicare parte del vostro disagio.

Amore

Avrete voglia di essere ascoltati e di dialogare con il partner, non sopporterete molto i silenzi o i non detti. Per chi è single, forse emergerà una certa timidezza e un bisogno di tempo e delicatezza. Non impelagatevi in discussioni complesse con i referenti affettivi o rischiate di non sentirvi capiti.

Lavoro

Questa è proprio la settimana in cui maturerete tante cose che riguardano il lavoro e che vi mettono un po’ a disagio: forse alcuni di voi valuteranno quanto il lavoro chiede, sottraendo tempo e spazio alla vostra vita, e molti di voi tenteranno di trovare altre soluzioni lavorative che vi consentirebbero di coltivare meglio la qualità della vita.

LEONE

Settimana molto energica e frizzante per voi che bramate sempre spazio e possibilità di espressione. E proprio gli assetti planetari che riguardano voi Leone vi consentiranno di gestire alcune occasioni in maniera efficace, vittoriosa e gentile al tempo stesso. L’intensità che dimostrate farà sempre da biglietto da visita e vi aprirà porte nuove.

Amore

Momento magico per i single, che sentono crescere la loro aura di fascino e sensualità: tenderete a piacere moltissimo e a incontrare persone molto interessate a voi, il cielo vi stimola alla seduzione e vi rende paghi del successo che mieterete. Per le coppie, vige sempre quel senso di voler mantenere tutto ad alto regime, a volte pretendendo conferme che risultano un po’ gratuite.

Lavoro

Arrivano possibilità e strumenti per voi, mezzi che potrete utilizzare correttamente per creare la personalità professionale che avete sempre desiderato. I Leone sono alla riscossa da questo punto di vista, adesso che le cose finalmente filano e vi danno modo di riuscire a comprendere le dinamiche di meccanismi ai quali vi approcciate da poco, ma con grande successo.

VERGINE

Questa settimana sarete più clementi nei confronti di voi stessi: i Vergine, infatti, stanno cominciando a equilibrare la loro realtà in maniera più serena e democratica, andando anche incontro alle esigenze emotive. Avendo messo a fuoco le faccende che riguardano la vostra realtà, adesso vi volete concedere di più al benessere e alle emozioni a lungo trascurate.

Amore

Sembra sia iniziata un’attrazione molto particolare per voi, nei confronti di qualcuno che potete aver conosciuto in ambito lavorativo oppure intellettuale. Vi sentite trasportati da antiche sensazioni, e non riuscite a non pensare che è uno schema che conoscete e che si ripresenta dopo molti anni. Chi è in coppia ha bisogno di più dal partner, che a volte potrebbe essere insoddisfacente.

Lavoro

Un progetto molto importante sembra sospendersi o rallentare, ma voi siete ben lieti di avere più tempo e meno pressioni del solito. Adesso, infatti, nei ritagli di tempo, potrete applicare una delle vostre migliori qualità: la precisione per i dettagli, che vi porta a perfezionare i lavori già in corso, ma che vi rende rinomati e apprezzatissimi anche in piccole partecipazioni e consulenze, che vi vedono farvi molto apprezzare.

BILANCIA

Non sempre l’equilibrio o l’armonia tipici dei Bilancia riescono ad avere ragione di tutto e, in questo periodo, sentite l’esigenza di riportare tutto in condizioni ottimali, ma non vi riesce molto, data la condizione generale planetaria. Piuttosto, sarà una settimana importante per rendervi conto di cosa non vi fa stare più bene come prima: potrete optare per dei tagli o per cessare abitudini che non vi appartengono più.

Amore

Nelle coppie si fa urgente l’esigenza di parlarsi, di aprire i dialoghi e di condividere valutazioni sul rapporto: probabilmente avete dato per scontato molte cose e, adesso, si presenta lo spazio e la larghezza di idee per confrontarsi. Mentre per chi è single sarà facile perdere la testa e abbandonarsi ai sentimenti per una persona che, all’inizio, potreste non avere notato.

Lavoro

In questo ambito, farete di tutto per riuscire a compiere una serie di evoluzioni importanti e per mettere tutto sotto una nuova luce: chiarire ruoli e mansioni, ma senza essere bruschi, trovare altre risorse, rivolgersi ad altri referenti, non scoraggiarsi e prendere le cose nel migliore modo possibile.

SCORPIONE

Più che mai gli Scorpione, questa settimana, vorranno essere più profondi e interiori del solito, covare passioni e rendere tutto intenso e molto sentito. Non vorrete disperdere la sacralità dei sentimenti appena riconquistati, e farete di tutto per tutelare la vostra vita e i vostri rapporti. Non amerete molto le intromissioni e le domande intrusive.

Amore

Con un Marte così favorevole, i single stanno vivendo un periodo molto piacevole e intenso, fatto di tanta seduzione e passione, mentre per le coppie si riapre il dialogo aperto, sereno e senza pathos, ma pieno di grande sacralità. Sentite il bisogno di chiudervi un po’ nella coppia, senza uscire troppo nel sociale.

Lavoro

Siete più rilassati al lavoro, e l’abbattimento dell’ansia da prestazione si vedrà. Intorno a voi ci sono persone disposte ad aiutarvi o a consigliarvi, siate quindi sereni nella maniera di vivere e affrontare le cose, poiché sarà semplice optare per una revisione delle procedure e per individuare alcuni difetti.

SAGITTARIO

Marte pungola e voi Sagittario rispondete con coraggio: una reazione necessaria alla noia e alla stasi. Sentirete, infatti, il bisogno di muovervi, di essere iperattivi, di impegnarvi in più cose. Tornare anche a muovervi, a fare sport e a divertirvi, pur non trascurando impegni e responsabilità. Anche i rapporti personali subiranno la vostra scossa positiva.

Amore

Nelle coppie si ridesta un certo movimento, ci si prende un po’ in giro, riprende la complicità. Fantastico per i single, che attraversano un momento magico, trasportati da una passione nuova e intrigati in qualcosa di inusuale, di diverso, di molto più trascinante del solito: non dovete che viverla.

Lavoro

Anche in questo settore siete presi da voglia di fare, ma i pianeti vi raccomandano di non essere troppo istintivi, poiché la vostra condizione astrologica potrebbe portarvi a prendere cantonate, se non esaminate bene tutto e vi rendete conto di come stanno veramente le cose.

CAPRICORNO

Questa settimana, voi Capricorno, sentirete forte il bisogno di evadere dai pensieri, di non arrovellarvi troppo, di semplificare la vostra vita e alleggerire l’approccio alle cose. Stanchi, sicuramente, di ripetere all’infinito alcune sequenze, ora sarà il caso di ordinare dentro di voi alcuni passaggi importanti.

Amore

In coppia, tenderete a essere molto più elastici e ad abolire una serie di rigidità che sembrano appesantirvi, piuttosto che proteggere il vostro rapporto come sperate. Chi è single sta vivendo un’attrazione molto importante, che culminerà in un rapporto molto coinvolgente e intenso.

Lavoro

Sarà importante essere chiari con i referenti al lavoro, poiché non dovrete commettere l’errore di totalizzarvi o impegnarvi a lunghissimo corso: potreste cambiare idea in corso d’opera o, semplicemente, stancarvi di fare sempre le stesse cose. Il vostro pianeta, Saturno, che è il pianeta del lavoro, è in Ariete e per un triennio risulterete un po’ irrequieti in ambito lavorativo.

ACQUARIO

Urano, il vostro pianeta, non solo ha smesso di essere nemico, ma dal magnifico trigono, che forma dai Gemelli, vi dà forza in maniera straordinaria. Vi sentirete un vulcano di idee e avrete voglia di essere trascinatori, di cambiare le cose e, a volte, anche di voler dire a tutti i costi ciò che pensate.

Amore

Magnifica e fantasiosa disposizione in amore, che vi permetterà di approcciare persone molto originali, come voi, e di sentirvi attratti come non vi sentivate da tempo: siete coinvolgenti e coinvolti. Chi è in coppia sorprende sempre di più il partner e rinnova la dinamica della relazione.

Lavoro

Le vostre idee e i progetti stanno vivendo un momento di grandissima espansione, e tendono a trovare consenso e terreno fertile intorno a voi. È un momento di condivisione e, in questo ambito, rivelate una delle vostre migliori attitudini: ovvero quella di riuscire a creare squadra e contribuire a fare rete.

PESCI

Un settimana che mette in luce, per voi Pesci, le vostre qualità empatiche e ricettive. Grazie a una Luna molto presente e potente, ecco che riuscirete a vibrare come non mai e a gestire la vostra realtà affettiva in maniera molto creativa e intensa. Mentre la vostra vita sta attraversando molti cambiamenti, che state vivendo in maniera molto spirituale.

Amore

Proprio i passaggi di questa settimana vi mettono nelle condizioni di fare ed essere al meglio delle vostre qualità affettive. Proprio perché sarete più intensi e pieni di emozione e sentimento, darete il meglio di voi in amore: è impossibile essere single per i Pesci in questo periodo zodiacale.

Lavoro

Al lavoro, invece, dovrete essere l’esatto contrario di come siete in amore: non dovete fare nulla per parare gli errori degli altri e cercare di essere un po’ meno investiti dalle emozioni altrui. Probabilmente, dovrete anche distaccarvi da qualcuno, per meglio riuscire a lavorare serenamente.