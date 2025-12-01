Settimana di inizi, aperta da un lunedì 1 dicembre, che nell’oroscopo tocca a Venere inaugurare, portando un ottimismo e una voglia di amare da tempo dimenticata dai dodici dello zodiaco! Fortunatissimi i segni di Fuoco – Ariete, Leone e Sagittario -, che godono dei favori del Sole e della Luna, entrambi di fuoco. Ottimo anche per Acquario e Gemelli. Vediamo anche tutti gli altri nell’oroscopo della nostra rubrica astrologica.

Ariete

Con la potenza planetaria che avete dalla vostra parte, voi Ariete troverete la voglia di essere più assertivi e determinati. A cominciare proprio dal 1 dicembre, poiché l’oroscopo della settimana segnala che anche la bella Venere sarà dalla vostra parte. Assieme al Sole, Mercurio e Marte che esalterà la vostra volontà. Al lavoro sarete invincibili e in vena di dare direttive nuove. Probabilmente, da giovedì, ci sono anche delle cose da chiarire in amore. Weekend alle stelle, con grande coinvolgimento.

Toro

Rimarranno ben pochi dubbi a voi Toro rispetto alla questione lavorativa. Poiché, seppure ancora non tutto sia definito, le prospettive sono molto rassicuranti, anche economicamente. Ci saranno delle spese, che però quest’anno affronterete con maggiore disinvoltura. Sono, invece, i sentimenti a fare da padrone per voi, che, in quanto figli di Venere, a cominciare da questa settimana sentirete che il vostro pianeta non è più in opposizione. E, finalmente, in amore si respira armonia!

Gemelli

Questa settimana, voi Gemelli, cercherete dei momenti di passione e grande coinvolgimento affettivo. Venere, appena entrata in opposizione, vi sfida e vi mette nelle condizioni di provare degli slanci affettivi che tendono a farvi sentire vivi. In generale, continua questa iperattività che da un po’ vi accompagna e in questa settimana dal 1 dicembre, l’oroscopo invoca riposo. Non esagerate e, soprattutto, lasciate spazio agli affetti che, per adesso, tendete a perdere di vista.

Cancro

Questa settimana, voi Cancro, vi concentrerete sul consolidamento di tante aree della vostra vita. E, anche se non ci credevate proprio, questa settimana sembra darvi al lavoro gli strumenti ottimali per godere di una grandissima padronanza del vostro ruolo. Non che fosse necessariamente un obiettivo, ma sicuramente vi troverete a dirigere meglio tutto. Almeno fino a giovedì, quando le stelle imporranno romanticismo e spazi da dedicare all’amore, anche tralasciando tutto il resto. Il weekend è da sogno.

L’astrologo Marco Amato

Leone

Voi Leone, questa settimana dal 1 dicembre la iniziate con il saluto di Venere che, l’oroscopo promette, sembra finalmente essere dalla vostra parte. Portando un forte incentivo ad amore e passione. Ma anche l’energia del Sole, Mercurio e Marte sembrano caricarvi come non mai di energia. La risultante di tutti questi sostegni si tramuta in fascino e presa sugli altri. Soprattutto al lavoro, dove esprimerete al meglio la vostra forte volontà e sarete seguiti bene. Un po’ distratti, invece, in amore, ma bisognosi di attenzione e seduzione.

Vergine

Questa settimana inizia con tanta voglia di fare, di avere molte conferme e allegria intorno, di festeggiare un po’ la vostra vita e godere della felicità altrui. I pianeti variano all’infinito e, in amore, qualche piccolo problema sarà risolto con tattiche e approcci nuovi. Mentre al lavoro c’è un senso di attesa che, entro giovedì, verrà compensato da buone notizie in arrivo. Il cielo, intanto, si batte affinché possiate avere anche un bel riconoscimento.

Bilancia

Il vostro cielo torna a splendere, proprio partendo dalla comunicazione che, nel caso di voi Bilancia, è sempre felice, diplomatica e raffinata. Il vostro animo si rincuora, poiché arrivano i primi assensi. Con Venere che vi garantisce una buona riuscita e un’intesa ottimale con le persone con cui volevate stringere accordi, mutazioni lavorative e collaborazioni che, finalmente, non vi funestano più. Adesso potrete rendere al meglio e godere di una certa affermazione più costante e piena. In amore non distraetevi, parlate.

Scorpione

Venere, questa settimana da lunedì 1 dicembre, si distende e l’oroscopo segnala le condizioni giuste per vivere l’amore con meno tensione possibile. Adesso la visione delle cose è chiara, e voi Scorpione subirete meno le ambiguità dei rapporti. Al lavoro, intanto, va molto meglio ed economicamente sarete anche in grado di progettare un nuovo obiettivo da raggiungere. I single vivranno un momento d’oro e il fine settimana è davvero appagante.

Sagittario

Si fa sentire subito la forza positiva di Venere in Sagittario, appena entrata, che tende a darvi molte prospettive in più. A farvi vedere speranza, positività e un miglioramento economico che vi allieterà. È una settimana in cui, seppure avrete in dotazione più di un pianeta e tutta la potenza del Sole, non faticherete a comprendere che meglio un sereno scorrere del tempo. Anziché affrettarsi verso i progetti ambiziosi che volete rincorrere. Ottimo in amore e, per il lavoro, dovrete solo attendere lo scorrere delle cose.

Capricorno

Buone notizie anche per voi del Capricorno, che questa settimana vi distribuirete meglio tra gli affetti e il lavoro. E comprenderete che non sono dimensioni assolute, che vi debbano necessariamente totalizzare. Sicuramente più contento chi vi sta accanto, che godrà di più della vostra presenza. I pianeti si concentrano in un’area molto emotiva e vi fanno indagare su esigenze nuove. Per una volta, sarete disposti a concedervele. Sperimentando anche cose fuori dall’ordinario, che però vi incuriosiranno piacevolmente.

Acquario

Inizia un periodo divertentissimo per voi Acquario, con la compagine sagittariana di pianeti che sembrano i vostri compagni di merenda. E che riaccendono in voi voglia di fare e creatività, fomentano audacia e senso del rischio calcolato. Non dovete fare altro che seguire le vostre pulsioni e le vostre attitudini. Il cielo di questo periodo è facilmente prodigo di occasioni nuove. E di un caleidoscopico susseguirsi di eventi non calcolabili, che sarà ogni giorno inaspettato e sorprendente, proprio come piace a voi. Venere, ora, pretende che vi innamoriate: pensate di farcela?

Pesci

Inizia una settimana un po’ difficile per voi Pesci, che dovrete comunque sottostare a velocità e prese di posizioni non troppo armoniche. Il vostro cielo, infatti, risente di una certa disorganizzazione al lavoro e mette la vostra capacità di comprendere e sopportare a dura prova. Il weekend promette di essere più morbido, ma solo a patto che siate presenti e accudenti con il partner. I progetti diversi dal solito che state curando, inoltre, evolvono sempre più verso una nuova e più ampia intesa, e le prospettive sono rosee. Non attardatevi sui fatti del quotidiano.