Oroscopo di oggi: 4 luglio 2025. Con Venere in Gemelli, torna la voglia di parlar d’amore

Venere, la bella dea dell’amore, arriva nel segno dei Gemelli, quello della comunicazione e della socialità, ed ecco che si trasforma nella più adatta dello zodiaco a vivere un’estate di incontri e divertimento. Venere in Gemelli si fa d’aria: è una posizione zodiacale che esalta la sua volubilità e la rende più socievole e comunicativa che mai. Ottima configurazione, in generale, per tutti i single dello zodiaco, mentre nelle coppie accende la voglia di dialogo, socialità e condivisione con gli amici. È, insomma, una Venere che non ama troppo chiudersi nella privacy del rapporto. A livello generale, sembra annunciare buone notizie, e un addolcimento delle situazioni che si fanno più semplici, sintetiche e meno pesanti per tutti.

ARIETE

Per voi Ariete è la Venere ideale, soprattutto quest’estate che avrete molto da lavorare e il tempo per l’amore e la socialità sembrerà ridursi. Questa posizione, infatti, rafforza la vostra voglia comunicativa, che riuscirà comunque a esprimersi e a tessere nuovi dialoghi affettivi. Per quel poco che uscirete, insomma, sarete brillanti e pieni di fascino, anche se per adesso non avete troppa voglia di farvi delle domande di natura sentimentale…

TORO

Venere si fa oggettiva per voi Toro e, essendo il vostro pianeta, manifesta una serie di emozioni che vi riguardano. Anche se è appena uscita dai vostri gradi zodiacali, è davanti a voi, quindi farà i conti con quanto del rapporto è solido e quanto non lo è. Ci metterete ben poco, cari Toro single, a decidere se una persona è affidabile o meno; mentre per le coppie c’è sicuramente la comprensione dell’importanza di quanto fino ad adesso costruito.

GEMELLI

Esultate, cari Gemelli, visto che è arrivata Venere ad annunciarvi che la guerra è finita e che avete poco da patire in amore. Sarà una posizione che vi aiuterà a recuperare anche salute ed energia psicofisica, a rendervi più consapevoli del comfort che le attuali condizioni generano e che favorirà l’entusiasmo per le coppia già avviate, che vogliono consolidare il legame. Mentre per i single inizia il periodo più divertente dell’anno.

CANCRO

Venere si nasconde un po’ per voi Cancro, diventando puramente intuitiva e piena di emozioni. Anche se sparisce, non significa che non sia presente: vi suggerisce, semplicemente, di non utilizzare le parole ma gli sguardi e di non sovraccaricare le aspettative. Avete bisogno di conferme e di sognare un po’, e concordare con il partner una serie di decisioni che riguardano il futuro, per decidere dove o come spostare la realtà del vostro amore, magari in un altro contesto.

LEONE

Che meraviglia, per voi Leone, questa Venere amica che vi fa riscoprire l’amore per gli amici e per la socialità diffusa. Uscirete un po’ dal guscio o dalla vostra realtà familiare, coinvolgendovi in un’estate all’insegna della compagnia e delle risate. Anche se qualche dubbio rimane, questa Venere fa riprendere il gioco, la leggerezza e la complicità in amore. Porterà anche fortuna in termini di contatti e di conoscenze, che torneranno preziose in autunno.

VERGINE

Seppure per voi Vergine sia una Venere di quadratura, promette di avere una finalità molto costruttiva, ovvero quella di farvi riscoprire il rapporto di coppia, non solo in un’intesa intima e passionale, con Marte vostro ospite sotto questo transito. Soprattutto da un punto di vista di impostazione del rapporto, di dialoghi e progetti corollari, di come semplicemente vi ponete nei confronti del partner e quali possono essere le modifiche che, non solo farebbero progredire il rapporto, ma migliorerebbero di molto la vostra condizione generale.

BILANCIA

Finalmente, per voi Bilancia, un transito amico e su cui potere contare in maniera speciale. Il vostro pianeta è in trigono felicissimo e promette di starvi vicino fino alla fine di luglio. Avevate proprio bisogno di un ristoro importante e di comprendere che le cose sono sempre risolvibili, se solo cambiate direzione e modalità di approccio. Se avete in mente di riprendere le sorti della coppia, sfruttate luglio per una vacanza romantica e per sentirvi di nuovo bene: è il periodo ideale.

SCORPIONE

Cari Scorpione, seppure Marte sia dalla vostra parte, questa è una Venere che vi parlerà poco. Il che si traduce in un momento in cui sarete seduttivi al massimo, ma forse un po’ insoddisfatti della scelta a disposizione. Provate a comprendere che questo è un mese di preparazione e di prove generali, che pretendono da voi la completa fiducia nel possibile divenire affettivo, che Venere vi fa intravedere. Il pianeta sarà più generoso in Cancro, ma la Venere in Gemelli vi farà uscire e incontrare persone simpatiche.

SAGITTARIO

Venere in opposizione per voi Sagittario. In genere, questo porta a una forte tensione attiva, che fa vedere in maniera inequivocabile ciò a cui aspiriamo davvero e come fare per raggiungere quella dimensione che sembra lontana solo prima di arrivare. Forse potrete rivedere alcune maniere di intendervi con il partner, o semplicemente entrare nell’ottica di idee che l’amore non è una lotta, in cui si deve sempre essere i più brillanti.

CAPRICORNO

La leggerezza a cui questa Venere invita voi Capricorno, a fidarvi di più e a rendervi più leggeri e meno sospettosi, è il senso di questo transito, che per voi arriva come un motto semplificatorio e una soluzione mentale preziosa. Aprirete nuovi dialoghi e prospettive: i single del segno si muoveranno come lupi solitari, ma con voglia di leggerezza; mentre, nelle coppie, questa Venere lascia un po’ sbollire le tensioni e affida distrattamente al caso alcune piccole romanticherie.

ACQUARIO

Una stupenda Venere di trigono per voi Acquario, che riaccende i dialoghi e nuove forme di comunicazione. Non tralascia di avvicinarvi a cose e persone che credevate distanti, si fa tra le più romantiche comunicazioni possibili, lasciandovi sempre liberi di interpretare un sentimento in maniera diversa nuova e leggera, come piace a voi, senza quel pathos che proprio non sopportate in amore. Corrisponde inoltre, per voi, a un periodo molto fortunato in generale.

PESCI

Per i Pesci è Venere di quadratura, il che rischia di farvi, sulle prime, innervosire un po’ e rendervi parzialmente insofferenti nei confronti del partner. Vi aiuterà a rincorrere un senso più profondo e spirituale del rapporto, e vi farà apprezzare anche lo stare da soli. Anche a voi, che siete tra i più romantici e profondi dello zodiaco, capita a volte di desiderare un momento per voi stessi, e di darvi la pace e la tenerezza che neanche il più grande degli amori vi può dare.