Oroscopo speciale: oggi la Luna più fortunata dell’anno

Pronti per il novilunio più fortunato dell’anno? Si compirà in Cancro, dove il Sole – che ha dato il via al solstizio d’estate – verrà doppiato da una Luna che si butterà sul pianeta della fortuna, Giove, nella sua residenza di esaltazione, il Cancro appunto. La Luna nuova è una fase di rinascita e di nuovi stati di coscienza, lucidità interiore e grande evoluzione intima. Congiunta a Giove, nel magico segno della Luna, con in più l’enorme energia del Sole, il Cancro brilla come il segno dello zodiaco più fortunato e più pregno di magia.

ARIETE

Il novilunio più fortunato dell’anno, per voi, è di quadratura: non proprio un novilunio semplice, ma che pone l’accento sul divario affetti/carriera. Molti di voi decideranno che è arrivata l’ora di sfidare quel Saturno ospite nei vostri gradi e di tentare una scalata al successo. La Luna può farvi vedere quanto potrebbe costare in termini affettivi…

TORO

Meraviglioso aspetto per voi, questa Luna nuova in Cancro: auspica bene e vi incoraggia a fare qualcosa che avete lungamente ritardato. Le insicurezze o incertezze che potevate nutrire in merito a un affare o un investimento saranno spazzate via, e salutate da una grande possibilità di realizzare il sogno di una vita. Anche socialmente avete molta più voglia di vedere gente e di aprirvi al nuovo.

GEMELLI

Proprio davanti ai vostri occhi c’è tutto questo coefficiente di fortuna, che parla di soldi, economia e di nuove grandi possibilità, ma anche di una visione lucida, chiara e libera delle cose. I passaggi planetari vi stanno preparando a un periodo pieno di trasformazioni complesse e veloci, e senza rallentamenti: vi sembrerà di procedere verso quelle evoluzioni che per anni avevate solo potuto sperare, e che adesso diventano realtà.

CANCRO

Come vi sentite a leggere che, da ora e per un lungo periodo, voi Cancro sarete i più fortunati del reame zodiacale? Questa Luna nuova di rinascita non poteva che essere il segnale migliore della concretizzazione di quella svolta che avete a lungo aspettato. Molti di voi abbandoneranno ansie e insicurezze e si butteranno dentro nuove occasioni e opportunità, che vi faranno stare veramente bene, con coraggio e grandi possibilità di evoluzione.

LEONE

Questa Luna nuova vuole fare chiarezza dentro la vostra anima: si farà molto interiore e gestirà una nuova strategia di approccio alla vita per voi Leone. Fieri di sapere che la vostra preziosità è dentro il vostro enorme cuore e che nessuno ha il diritto di maltrattarlo, farete chiarezza sui dubbi e, se è il caso, interromperete alcuni rapporti che non vi fanno sentire bene. Non abbiate paura di conoscere una verità scomoda e non fatevi paralizzare dal senso della perdita.

VERGINE

Una Luna meravigliosa, nuova e piena di grandi comfort per voi. Sembrate quasi diventare i migliori amici di voi stessi. Il novilunio torna a farvi emozionare, non solo sentimentalmente, ma anche in ogni aspetto della vostra vita che necessita di entusiasmo e di prospettiva felice. Non fatevi prendere dai pensieri che riguardano le incertezze sentimentali: un aspetto così rivelatorio e positivo dalla sua posizione compatibile può solo farvi conoscere meglio il partner, non abbiate paura di uscire allo scoperto voi…

BILANCIA

Il novilunio in Cancro è, per voi Bilancia, una prova molto importante, che pesa il valore etico del vostro operato lavorativo, le cose che vi ha procurato, ciò che vi ha fatto guadagnare e ciò che vi ha fatto perdere. Non abbiate paura di esaminare una serie di passaggi, facendo un po’ un resumè di tutto: vi servirà per comprendere fino in fondo che siete nuovi, che siete rinati e adesso avete la possibilità di fare tutto nella maniera giusta.

SCORPIONE

Ottimo aspetto questa magica Luna, che sembra volervi fare toccare con mano il fatto che il brutto tempo è passato e che adesso dovrete solo vivere, amare e desiderare. Molti di voi troveranno semplice passare del tempo con la persona amata, maggiore serenità al lavoro e dedicarvi a voi stessi. Il novilunio che spezza le catene e che vi porterà tante cose belle: eccolo arrivato per compensarvi.

SAGITTARIO

Anche se il novilunio in se è distante dai gradi del Sagittario, si compie proprio abbracciando il vostro Giove, e sicuramente risultate i secondi in classifica in quanto a fortuna. Questa Luna nuova vi restituisce ottimismo, voglia di vivere, un viaggio e il sorriso. Niente vi può più trattenere e, forse, le vostre anime adesso possono convincersi che i vostri desideri di benessere non sono proiezioni della vostra mente, ma la realtà che vi siete finalmente conquistati.

CAPRICORNO

Il Novilunio è d’opposizione per voi Capricorno, assieme a Giove e al Sole, una configurazione di opposizione così complessa vuole soltanto indicarvi che è arrivato il momento di abbandonare le vecchie strade, con le quali vi siete un po’ fissati, e gestire al meglio le nuove possibilità che le stelle vi procurano, avendo però la forza e il coraggio di cambiare le cose, i metodi e dare un senso nuovo alle finalità che vi prefiggete.

ACQUARIO

Un Novilunio da sogno per voi Acquario, che amerete molto di più i luoghi che vivete e che attraversate, i posti che vi fanno stare bene, che vi portano fortuna e che vi danno energia positiva. Molti di voi saranno in fase di pulizia e presi dalla voglia di fare tutto nuovo e tutto bello intorno a voi, e ci riuscirete. Peraltro, un progetto che vi mette in luce sarà una splendida realtà sotto questa Luna.

PESCI

Uno splendido novilunio di trigono per voi Pesci, che sembra regalarvi la vacanza che da sempre sognate e che volevate a tutti i costi vivere: quella nei vostri sentimenti, la vacanza che vi esenta da una serie di stress lavorativi e del quotidiano, la dimensione di pace che vi permette di concentrarvi su di voi e sulla vostra realtà affettiva e familiare, da cui farete di tutto per allontanare ogni forma di disturbo o perturbazione.