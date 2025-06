Oroscopo di oggi: Marte in Vergine, il guerriero curerà le sue ferite

Marte è il pianeta dell’azione in astrologia: controlla sangue e muscolatura, reazioni aggressive e lotte per l’autoaffermazione. Dopo il suo lungo passaggio in Leone, che è sembrato abbastanza sereno, ma che si è molto complicato nella sua fase finale, adesso il guerriero tra i pianeti arriva in Vergine, segno della cura e della capacità di ordinare le cose intorno a sé. Proprio come un reduce di guerra, in questa posizione celeste Marte si prenderà il meritato riposo, avrà cura delle cicatrici, e si sentirà in dovere di cambiare abitudini e routine per alcuni segni zodiacali.

ARIETE

Marte è il pianeta del segno dell’Ariete e, proprio per questo, il suo errare segna una modalità diversa di volta in volta. Non vi è dubbio che, dopo azioni e prese di posizione forti, come quelle del suo passaggio in Leone, adesso abbia esigenza di lenire le ferite e riposare dalle fatiche: proprio come sta succedendo a voi, che state desiderando solo un po’ di assestamento, dopo aver amato tanto e lavorato parecchio.

TORO

Ottima disposizione per voi Toro, poiché è il Marte più bello che potesse capitare in questo periodo. Anche se all’inizio del suo transito farà un po’ di bizze, per i contrasti con Venere e la Luna, sarà via via un passaggio fantastico, rinvigorente della passione e prodigo di energia psicofisica. Averlo in trigono segna l’inizio di una meravigliosa fase, tutta dedita a recuperare la forma fisica, la passione e la pienezza della vostra intensità.

GEMELLI

Per i Gemelli è un Marte di quadratura, e tenderà a rendere un po’ nervosi, a tratti, i nati sotto questo segno, perché la sua posizione potrebbe snervarvi con delle attese o mettervi con il partner a dura prova in termini di pazienza. Il cielo lo leggerà come un Marte di sfida in amore, che creerà scosse d’assestamento per i i Gemelli single che stanno vivendo dei nuovi amori. Per le coppie collaudate, invece, sarà la motivazione per fare fronte comune con il partner alla soluzione di un problema.

CANCRO

Marte per il Cancro accenderà passioni e voglia di comunicazione e relazione. Spostandosi per voi nell’amica Vergine, il pianeta rosso ricomincerà a stimolare la vostra voglia di sentirvi protagonisti in ambito amicale e sulla scena sociale: del resto, con la spinta dell’espansivo Giove, sarete più propensi a estendere ogni ambito della vostra vita in maniera ricca e generosa. Per i single porta molta attrazione.

LEONE

Per voi Leone, l’uscita del pianeta dai vostri gradi è un alleggerimento, poiché è stato molto turbolento negli ultimi giorni del suo transito. Scivolando nella vicina Vergine, ecco che le bellicosità e le tensioni si attenuano di molto, ma ciò non di meno mettono a fuoco i problemi con lucida oggettività. Anche sulle finanze inciderà l’azione del pianeta, creando delle spese impreviste a cui dovrete fare fronte.

VERGINE

Ecco il primo transito, per voi Vergine, che vi rinvigorisce e dà una forte accelerazione alla vostra vita, che si tinge di intensità e passione. A parte i primi giorni del transito, che non avrà l’approvazione di Saturno, portando quindi delle tensioni al lavoro, questo proseguirà più avanti in maniera molto favorevole, dandovi energia e grande spinta. Dopo l’opera di convincimento del transito di Venere in Toro, ecco che anche Marte vi spinge a dare il massimo in amore e nella passione.

BILANCIA

Sarà per voi Bilancia un Marte nascosto e silente, sospettoso e rivelatorio di qualche nemico nascosto. Potreste avvertire disarmonia o qualcosa che non va, forse perché le opposizioni planetarie di Saturno e Nettuno hanno messo in discussione tutto, e perché la quadratura di Giove rende alcuni passaggi solutivi più lenti e impastoiati di complicazioni. Marte agirà proprio sulla sensazione di non riuscire: ma non datevi per vinti, del resto è solo Marte, passa in fretta.

SCORPIONE

Felice posizione di uno dei vostri pianeti preferiti! Voi Scorpione state iniziando a vivere dei transiti molto felici finalmente ed ecco che Marte, senza troppa filosofia, vi mette nelle condizioni di avere dalla vostra una serie di vantaggi pratici che vi allieteranno. Dal lavoro allo sport, dalla passione allo svolgimento di attività a lungo rimandate, eccovi di nuovo ricominciare a vivere con concretezza e senza troppi giri di parole.

SAGITTARIO

Marte, in questa posizione, sarà l’unica nota stonata per voi Sagittario, che godete di transiti molto positivi per adesso: essendovi risvegliati grazie a tanti pianeti a favore e non avendo nulla contro, Marte è il pianeta che vi impedirà di esagerare. Sotto questo transito, infatti, sarà consigliabile evitare una serie di cose rischiose, esagerare con lo sport o eccedere nel lavoro: potrebbe sfinirvi. Desiderosi di un viaggio da un bel po’, sarà consigliabile rimandarlo fino alla fine del transito.

CAPRICORNO

Marte nei vostri gradi si esalta e, in posizione di trigono dalla Vergine, tende a dare molta forza ai gradi Capricorno: quando la sua energia è connessa al vostro segno, infatti, aumenta tantissimo la resistenza fisica e mentale, e tira fuori una delle caratteristiche più sofisticate che lo zodiaco concepisce: la strategia. Questo Marte è un dono prezioso, usatelo e fatevene forti.

ACQUARIO

La buona notizia, per voi Acquario, è che Marte termina la fastidiosa opposizione ai vostri gradi e vi lascia liberi e sereni di agire, senza stress e con anche un po’ di ritrovato equilibrio psicofisico. Essendo voi il segno del nervosismo, Marte in opposizione ha avuto gioco facile a giocarvi brutti tiri e tensioni, che si sono somatizzate. Adesso, nel suo transito in Vergine, potrete alleggerire le tensioni e lasciare che il vostro cielo ridiventi ancora una volta un meraviglioso affresco di fantasiose idee.

PESCI

Marte entra in opposizione per voi Pesci: dopo poche settimana in cui il vostro cielo era finalmente sgombro, ecco arrivare il primo fastidio planetario. Pieno di tantissime aspettative, il pianeta vi costringerà a stressarvi un po’ per qualche collaboratore al lavoro, nel rapporto con gli altri e il partner: ovvero una serie di tensioni relazionali altrui che, ancora una volta, avrete la pazienza di parare. Tranne al lavoro, dove dovrete essere intransigenti.