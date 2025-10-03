L’oroscopo del mese di ottobre 2025 inaugura una stagione autunnale che porta con sé due splendide Luna che stupiranno i segni zodiacali. La Luna piena in Ariete e la Luna nuova in Bilancia fanno di ottobre un mese che tocca profondamente le emozioni, in maniera a volte contrastante e contraddittoria, ma mai superficiale. Muovendo anche gli altri pianeti e passando dal cielo della Bilancia a quello dello Scorpione. Un’evoluzione interiore che dura poco meno di due settimane e che approfondiremo nella nostra rubrica astrologica. Mercurio si farà solforico e acuto in Scorpione, rafforzato peraltro da Marte e la sua volitività, anch’esso in Scorpione. Venere trionfa in Bilancia e magnifica, in amore, Gemelli e Acquario. Sole e Giove vogliono soluzioni ambiziose e, dopo il 23, inizia la stagione dello Scorpione.

ARIETE

L’oroscopo di ottobre 2025, per voi Ariete, è decisamente foriero di cambiamenti e avvenimenti. Il più eclatante sarà la retrogradazione di Nettuno che, come Saturno, esce dal vostro cielo e vi mette nelle condizioni di spegnere per un po’ quell’idealismo insensato. E pure quella voglia di essere programmatici e, a volte, un po’ troppo enfatici, riportando il vostro cielo a una semplice e più leggera pulizia. Semplificazione, certo, ma non senza nuovi obbiettivi, sollecitati per giunta da pianeti che, in maniera forte, vi sostengono amicalmente e vi incoraggiano. Come il fortissimo e misterioso Plutone, sempre pronto a darvi stimoli ambiziosi e a soffiare sulla vostra passione. In barba a una Venere altezzosa, che non vi darà, ancora per questo mese, troppe certezze. Il Sole in opposizione, infine, vi farà sentire stanchi, ma dopo il 20 inizia un periodo di semplificazione.

TORO

Ottobre, per voi Toro, si apre con Mercurio in opposizione. Pianeta che, per sua natura, parla di comunicazione: che non amate quando le parole diventano pleonastiche, piene di giri che vi snervano e non traducono nulla in qualcosa di concreto. Deciderete, quindi, di non essere troppo diplomatici né vaghi e di chiamare le cose con il loro nome, soprattutto in ambito lavorativo, dove ci terrete a sottolineare tutto ciò che non va. Dopo una Luna in Ariete abbastanza emotiva, Venere si fortifica per voi ed entra in Bilancia, restituendo forza e coraggio ai vostri sentimenti, che tornano a godere della sua benevolenza migliorando la coppia già intorno a giorno 10. Mentre Mercurio e Marte vi metteranno davanti a chiarimenti un po’ complicati da affrontare, ma una volta per tutte conclusivi. Il Sole, dopo il 21, inizia la sua opposizione ai vostri gradi evidenziando il bisogno di coppia che avete e di riscoprire il vostro partner.

GEMELLI

Il mese di ottobre 2025, per voi Gemelli, galvanizza la vostra voglia di esprimervi e l’oroscopo prevede la possibilità di realizzare sogni e progetti che avete nel cuore. Rinverdirete i sentimenti e scalderete il vostro cuore con i passaggi di Sole e Venere in un magnifico trigono dalla Bilancia, che sembra incoraggiarvi parecchio e creare delle situazioni affettive davvero importanti, cariche di emozioni. Saturno e Giove, intanto, non rendono ancora morbida la situazione professionale o, in generale, il quadro pratico per i primi dieci giorni del mese, invocando complicanze e urgenza di sintesi. Sarà molto importante la chiarezza e la generale ricerca di perfezionamento: costanza e sobrietà nel lavoro saranno necessarie al fine di gestire meglio le vicissitudini tecniche. La prima Luna del mese vi aiuterà a capire cosa volete e come non essere fraintesi, mentre la seconda in Bilancia vi aiuterà a capire come farlo!

CANCRO

È un mese che inizia, per voi Cancro, in maniera un po’ complessa, soprattutto per via della quadratura del Sole e della prossima entrata di Venere in quadratura. Mentre sarà indicativa la Luna in Ariete di giorno 7, che vi metterà nelle condizioni di pretendere molto da voi stessi al lavoro, facendo funzionare le cose con una forte volontà che si manifesterà con grande coraggio. Con l’entrata di Venere in Bilancia, ecco che le faccende di cuore si fanno inevitabilmente chiare e vi mettono nelle condizioni di prendere coscienza di alcune dinamiche. Il Sole, però, vicino al suo passaggio in Scorpione, comincerà a gestire meglio i suoi rapporti con Giove e a darvi molto coraggio. E, in un crescendo di intrigante passione, in questo oroscopo di ottobre 2025 anche Mercurio e Marte cominciano a tessere un tramato molto affascinante. A darvi un’ultima chiarezza sarà la Luna di giorno 21 in Bilancia e, gran finale, dal 23 inizia il Sole in Scorpione con un magnifico trigono a ricaricarvi di grande energia e a concludere trionfalmente il mese.

LEONE

Questo mese, voi Leone, vi scoprirete diversi, molto più propensi a raccontare di voi stessi tramite gesti e movenze altre. Non per forza nuove, ma sicuramente rivisitando ciò che siete sempre stati, alla luce di accadimenti che vi hanno cambiato o ricordato chi siete veramente. E, soprattutto, cosa vi ha fatto venire voglia di rinascere e di puntare su voi stessi e la vostra vita, che segnala successi al lavoro e conferme in amore. Secondo l’oroscopo di questo ottobre 2025, sarà splendida la prima Luna del mese in Ariete, che vi farà sentire bene e vi accenderà di passione, ma al tempo stesso vi regalerà grandi soddisfazioni professionali. Riaffermate poi da Giove e il Sole, che vi daranno conferma da un punto di vista affettivo, mentre Marte e Mercurio antipatici confabuleranno intorno a voi, rendendovi desiderosi di conoscere e relazionarvi con persone nuove, ma dando ai risvolti comunicativi una certa cautela necessaria. La seconda Luna del mese, quella nuova in Bilancia, sarà fantastica e vi darà modo di riaccendere la forza e la passione di cui disponete. Da giorno 23, il Sole in Scorpione vi indurrà a ricercare la vostra realtà in maniera anche più spartana del solito, e a ridurre tutto all’essenza delle cose. Avrete di nuovo bisogno di verità.

VERGINE

L’oroscopo di ottobre 2025 per i 12 segni dello zodiaco

Per voi Vergine, gli scorsi mesi hanno fortemente contribuito ad aggiustare tutto intorno a voi, mentre ottobre sarà il mese della conferma, che ci pacifica con tutto il percorso fatto fino ad adesso. State vivendo una fase davvero importantissima, che fissa i concetti definitivamente e vi dona anche grande consapevolezza. Mercurio scivola in Scorpione e vi regala un gusto per l’ironia e l’intrigo davvero importantissimo, che vi pone sotto coordinate comunicative diverse. Ottime occasioni per i single; mentre per chi è già in coppia si riconferma un gioco di complicità, che vi farà stare molto bene. La prima Luna del mese vi farà fare pace con qualcosa del passato e vi metterà nelle condizioni di chiudere qualche sospeso. L’entrata del sole in Scorpione, dopo il 23, vi incoraggia a lasciarvi andare e ad aprirvi al mondo, facendovi affrontare la nuova stagione della vostra vita. Venere vi abbandonerà il 13, ma ben contenta di aver fatto per voi il possibile per rendervi felici.

BILANCIA

Per voi Bilancia, l’oroscopo di ottobre 2025 prevede una nuova messa a fuoco su tutto. Mercurio, smettendo di riempirvi la testa di pensieri, sta operando in maniera più concreta, scivolando in Scorpione e rendendosi un po’ commercialista e più attento alla finanza, per un importante piano di rientro dalle spese. La prima Luna piena del mese, in Ariete, vi rende assolutamente reattivi e pronti a non farvi soverchiare da chi crede di potervi stare vicino solo alle proprie condizioni. Venere e Saturno, intorno a giorno 11, si scontreranno in maniera definitiva per stabilire se l’amore che state vivendo è quello giusto, poiché il vostro pianeta ha bisogno di verità. Giove chiede di più e, intorno a metà mese, vi chiederà di fare il salto di qualità con un’operazione ambiziosa, ma dovrete stare attenti a chi la farà troppo facile per i propri interessi: Mercurio e Marte segnalano proprio questo. Dopo il 23, forse, sarà il caso di chiedersi perché alcuni errori si ripetono in maniera ricorrente. Ottobre è sicuramente, per voi Bilancia, il mese della chiarezza.

SCORPIONE

Per voi Scorpione sarà un mese veramente molto importante. Il romanticismo di una Venere, che passa in Bilancia, vi rende più morbidi, decisamente più disponibili e, soprattutto, più percettivi del solito. Mentre Mercurio entra nei vostri gradi e rende tutto molto più libero di agire e fluire, con la percettività al massimo. La prima Luna del mese vi farà riflettere su ciò che non potrete più raggiungere, perché forse avete valutato male le cose e puntato su qualcosa di utopico, e ormai siete stanchi di inseguire chimere. Venere e l’acuto Mercurio, a cui darà man forte il bellicoso Marte, vi daranno tutta la forza di decisione necessaria per voltare finalmente pagina. E arrivare a giorno 23, con l’entrata del Sole nei vostri gradi che sembra illuminare tutto, restituendovi energia e trasformando la parte finale del mese nell’inizio di una vostra personale stagione di rinascita.

SAGITTARIO

Un ottobre di leggerezza per voi Sagittario, che finalmente deciderete di non avere troppe scelte da valutare, troppi appuntamenti a cui presenziare e troppi progetti da inseguire. La prima Luna del mese, la piena in Ariete, sarà passionale e intensa e vi permetterà di fare del vostro meglio per accendere i fuochi di una passione costruttiva e centrata su qualcosa di solido. Da giorno 13, Venere arriva in Bilancia e, finalmente, sentirete intorno a voi tutto il calore degli amici, riscoprite il senso di squadra e concorderete con le decisioni familiari e corali. Mercurio, a fine mese, vi aiuterà a trovare i bandoli delle matasse ancora non districate; mentre la Luna nuova in Bilancia risulta davvero eclettica in termini sentimentali, lanciando un senso di amore diffuso, amicale e familiare. Ottobre è un mese che servirà a voi Sagittario a riscoprire voi stessi.

CAPRICORNO

Ai Capricorno ottobre porta consiglio, relazione e misura. Amate calcolare il rischio e il furbo Mercurio vi restituirà il senso della tattica, collaborando ad affrontare la Luna piena in Ariete, che vi porrà – ancora una volta – dei limiti in senso ambientale, contro i quali lotterete con molto criterio. Il tutto mentre la vostra realtà sembra andare incontro a qualcosa di molto forte in amore, dove la quadratura di Venere esigerà qualcosa di importante, più concreto, una promessa solida. Giove opposto, intanto, incalzato dal Sole, vi chiederà di più da giorno 19, e la Luna nuova del 20 vi aiuterà a portare a termine un progetto davvero interessante, che segnerà una svolta importantissima nella vostra vita.

ACQUARIO

Ottobre, per voi sorprendenti Acquario, sarà un mese che porterà sperimentazione continua, scambio di idee e opinioni con persone che amate e colleghi al lavoro. Vi misurerete in nuovi cimenti e vi divertirà non poco venire a conoscenza di ulteriori risvolti intorno a voi. Un pettegolo Mercurio sarà un po’ solforico dalla sua quadratura in Scorpione, e vi procurerà però la giusta ironia, anche per staccarvi da persone che vi annoiano. Le due Lune del mese – la piena in Ariete e la nuova in Bilancia – sono favorevolissime per farvi vivere un sogno stupendo, e darvi di nuovo all’arte e alla bellezza che tanto amate, poiché sarete innamorati e felici. Giove e il Sole vi spingono a pensare in grande, a essere ambiziosi e a dare respiro ai sogni, che trovano la strada giusta per avverarsi. Dopo giorno 23, il Sole scivola in Scorpione e vi dà del filo da torcere in termini di stanchezza e organizzazione, ma i successi sparsi e inaspettati vi stupiranno.

PESCI

Inizia benissimo questo ottobre per voi Pesci, che viene subito salutato dalla solidarietà di Mercurio che, saltando in Bilancia, sembra dirvi di fidarvi solo di voi stessi e di riuscire a compiere evoluzioni davvero importanti. Sempre con molta cautela, ma indovinando intuitivamente le direzioni giuste e costruttive. La luna piena in Ariete vi indica gli obbiettivi pratici e lavorativi da inseguire, mentre la bella Venere smette di essere vostra nemica e vi segnala tante imprecisioni che, adesso, in amore si possono correggere, restituendo sicurezza. Marte e Mercurio, insieme, vi riaccendono di passione e vi guidano verso qualcosa di veramente raffinato in termini di obbiettivi carrieristici. La notizia più bella è che, dopo il 23, vedrete i frutti di ciò per cui avete lottato e vi corroborerete di energia nuova.