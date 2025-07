Oroscopo di luglio 2025: i pianeti portano cambiamenti importanti

Benvenuto luglio! Sarà un mese che porterà cambiamenti importantissimi visto che, già da giorno 4, la bella Venere entra in Gemelli, dando uno slancio nuovo all’amore in tutta la sua espressione divertente e comunicativa, libero di correre in spiaggia. Da giorno 7 Urano, il pianeta dei cambiamenti, cambierà segno zodiacale, entrando in un territorio molto più congeniale: quello dell’aria, a cui appartiene per natura, e che lo rende di nuovo dispensatore di spinte immediate e repentine. L’imprevisto torna a stupire lo zodiaco: lasciando in pace lo stanco Toro che, per 7 anni, ha tentato di contenere un uragano nei suoi recinti, elettrizzerà i Gemelli, darà forza di decisione alla Bilancia e restituirà la veloce genialità al suo segno zodiacale, l’Acquario. Ma non di solo Urano vivrà il mese, poiché Mercurio inizia da giorno 18 il suo moto retrogrado in Leone, fermando la comunicazione, come decideranno anche Saturno e Nettuno, ponendosi anch’essi retrogradi e rifiutandosi di procedere, in quanto stanchi di teorizzare razionalmente le loro politiche di restaurazione. Mettendosi a braccia conserte, pretenderanno che le azioni pratiche si attivino: luglio è un mese che farà i fatti.

ARIETE

È un mese in cui risulta chiaro, a voi Ariete, che non sarà un’estate troppo piena di tempo libero, vacanze e divertimento, poiché Giove contro e Saturno rigoroso nei vostri gradi vi convinceranno che è al lavoro che dovrete dare retta. C’è troppo in ballo e dovete anche studiare un po’ per approfondire o documentarvi su qualcosa che state seguendo e che richiede, secondo l’incalzare di Mercurio, una visione più consapevole. Venere, però, dall’amico Gemelli, vi strizza l’occhio e non vi farà mancare occasioni in amore meravigliose per i single, mentre chi è in coppia ritrova la complicità e l’intesa con il partner. Farete più vita sociale la sera, visto che potrete muovervi poco per questioni di lavoro, ma troverete qualche giorno per il mare: del resto, Nettuno si è trasferito da voi!

TORO

Voi Toro non avete fatto altro che invocare riposo, serenità e pace per sette lunghi anni, in cui la presenza del pianeta Urano vi ha funestati, data la grande incompatibilità della natura planetaria con quella del vostro segno zodiacale. Vi stupirete di voi stessi, poiché in questo luglio, in cui avrete modo di riposare, Marte in trigono accenderà in voi la voglia di muovervi, di fare, di andare, di viaggiare! Non utilizzerete il mese per poltrire, ma piuttosto per muovervi un po’ e fare di tutto per recuperare un po’ di tempo prezioso, che vi era stato sottratto, per fare cose piacevoli e belle. Al lavoro il giusto distacco, ma con delle certezze in più, mentre in amore Venere è chiara e concreta, e Marte esige passione!

GEMELLI

Inizia bene questo luglio, con l’ingresso della bella Venere nei vostri gradi: l’amore quindi ci sarà, ma l’antipatico Marte in Vergine la metterà nelle condizioni di saggiarne i limiti e di accusare qualche piccolo nervosismo nelle relazioni. Al lavoro, luglio è per voi un mese incredibilmente fattivo e di impegno costante: Urano arriva a dinamizzare tutto e a crearvi anche qualche imprevisto, nella maggior parte dei casi piacevole. Ci terrete molto a stare in forma e a curare alimentazione e fisico, e sarete curiosi di conoscere persone nuove.

CANCRO

Stupendo questo luglio per voi: dopo anni, finalmente la vostra estate dei sogni! Per il Cancro, luglio promette tantissimo e vi regala la voglia di espandervi in ogni direzione, anche ambiziosamente, confusamente e con una smodata voglia di recuperare affetti e relazioni. Nel cielo astrologico Giove, il Sole e la vostra Luna saranno molto forti e generosi, e vi permetteranno di giocare un po’ con la vita e riprendervi il brio di cui siete capaci. Siete anche i più fortunati dello zodiaco: nulla vi può fermare!

LEONE

Per voi Leone, Venere è amica, ma Mercurio nei vostri gradi si metterà a fare i capricci in moto retrogrado, facendovi trascorrere un luglio pieno di interrogativi tutti da interpretare. Sarete comunque riflessivi e ricaverete le certezze che volete dopo queste settimane, anche perché alcuni di voi potrebbero scoprire che le cose non sempre sono come le vedete o le volete vedere… Per ciò che riguarda il lavoro, forse vorrete distaccarvi un po’, facendo anche delle lunghe riflessioni sulla metodologia da applicare, qualora faceste un lavoro che esige strategia. Mentre, in generale, per tutti i Leone, la fine di luglio si presenta sempre generosa e piena di energia.

VERGINE

Un luglio che vuole voi Vergine in versione inedita: Marte, infatti, non vi vorrà affatto riflessivi o interessati a fare di voi i soliti intellettuali analitici e precisi, anche perché il vostro Mercurio si spegne in Leone in moto retrogrado, e toglie la corrente ai pensieri e a ragionamenti troppo complessi. La grande velocità di Urano sembrerà spingervi verso nuove esperienze, verso nuovi approcci. Non farete nulla di ciò che vi farà sentire costretti. Al lavoro potrebbero verificarsi degli imprevisti e delle grandi novità, ma saprete accogliere qualunque cosa in maniera molto serena. In amore avrete più l’atteggiamento di chi non vuole rinunciare a una sfida.

BILANCIA

Ci sono due buone notizie per voi Bilancia in questo luglio. La prima è che il vostro pianeta, Venere, torna amica e solidale in trigono scivolando in Gemelli. La seconda è che Urano esce dal Toro e si attiva anch’esso in trigono, sbloccando tutto! Tornano velocità, azione e divertimento: è l’inizio di un’estate maggiormente confortata dai vostri affetti. Certamente Saturno e Nettuno ancora creano problemi al lavoro, ma avrete il relax necessario per decidere con serenità e calma, senza colpi di testa, quali possono essere le soluzioni da utilizzare.

SCORPIONE

Peccato che Mercurio, in questo luglio, decida di essere scostante, procurando a voi Scorpione una serie di tensioni e preoccupazioni comunicative. Concentratevi sul generosissimo Giove, che invece è totalmente dalla vostra parte e rende tutto più bello: non fissatevi con pensieri e insicurezze, piuttosto scatenate le pantere da caccia che esistono dentro di voi e scovate un brivido e un motivo per essere felici, in questo luglio che comunque rimane sorprendente e vi porta una bella notizia. Ovvero che Urano, dopo sette anni, non è più in opposizione da giorno 7: quindi che aspettate a festeggiare un po’ di pace e serenità per voi?

SAGITTARIO

Per voi Sagittario, è un luglio sicuramente solido e pieno di partenze: non per mete lontane come sempre sognate, ma verso obbiettivi più concreti e solidi. Mercurio, un po’ cervelloticamente, vi aiuterà a dare forma alle idee, mentre Venere e Marte saranno odiosi con voi, che sarete abbastanza urticanti: le stelle vi consigliano di essere cauti ed evitare eccessi o rischi. Anche perché il pianeta Urano ha iniziato un’opposizione davvero forte e complessa, ed è lui il più grande scatenatore di imprevisti nel cielo zodiacale. Un luglio che, però, non impedirà al vostro pianeta Giove di esaltarsi e di adattare le esuberanze e gli entusiasmi a seconda della modulazione dei vostri desideri.

CAPRICORNO

Luglio è una splendida elegia del pianeta che si esalta nei vostri gradi: Marte che, costituendo un trigono meraviglioso dalla sua attuale posizione in Vergine, vi sostiene e vi rende vigorosi e pieni di voglia di fare. Ed eccovi di nuovo attivi, ma in maniera radicalmente diversa. Opterete, infatti, per lasciare andare le cose su cui non potete intervenire per trasformarle, con un po’ di leggerezza ritrovata al lavoro, proprio per questo vostro sano distacco. Mentre in amore e nella passione sarete molto motivati e coinvolgenti e, stranamente, divertenti.

ACQUARIO

Luglio è un mese decisamente molto importante per voi Acquario, perché il vostro pianeta Urano sarà finalmente libero di esprimersi, scivolando in Gemelli e tornando compatibile e in uno stupendo trigono al vostro segno zodiacale. Peccato solo per Mercurio, che sarà retrogrado e in opposizione al vostro cielo dal segno del Leone, procurandovi un po’ di pensieri e rimettendo in discussione qualcosa o qualcuno che avete sottovalutato. Intanto i pianeti vi fanno belli e affascinanti, procurando in questo luglio un periodo di grandi seduzioni. Al lavoro i sogni continuano a diventare sempre più concreti, sempre più reali.

PESCI

Luglio, per voi, è un mese contemplativo, un po’ emotivo ma soprattutto intellettuale. I Pesci sono il segno più profondo e spirituale e, con un cielo così, amerete essere quanto più possibile nella pace e nella serenità, anche a prezzo di essere più lontani da tutto e tutti. Sicuramente non c’è l’interlocutore per adesso, la persona che sappia veramente interagire con voi, e luglio preferirà un certo isolamento. Sarà proficuo oltremodo, visto che state maturando di operare grandi cambiamenti e volete lo spazio mentale adatto per risolvere definitivamente il vostro dilemma sull’abbandonare o no una condizioni lavorativa, o lasciare perdere una storia che non funziona.